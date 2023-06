DS Automobiles è pronta a celebrare la sua 100ª gara in Formula E

Per DS Automobiles e per il mondo della Formula E questo fine settimana segna un anniversario molto importante. Domenica 4 giugno, in occasione della seconda gara dell’E-Prix di Giacarta, il costruttore francese parteciperà alla sua 100ª gara in FE dall’inizio del suo coinvolgimento nel campionato 100% elettrico.

Il brand di Stellantis è entrato nella competizione nel 2015 (seconda stagione) e ha lasciato il segno nella storia del motorsport elettrico con tre generazioni di vetture. In vista della sua 100ª presenza, il marchio francese ha collezionato quattro titoli di campionato (compresi sia i titoli dei team che quelli dei piloti), 16 vittorie, 47 podi e 22 pole position fino ad ora.

DS Automobiles: l’E-Prix di Giacarta sarà la 100ª gara per il brand francese

Per celebrare questo anniversario, il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne – l’unico due volte campione nella storia di questo sport – guideranno una DS E-Tense FE23 con una livrea appositamente creata per l’occasione. Il francese, che è anche ambasciatore del produttore francese, indosserà un casco con i colori che celebrano le 100 gare.

L’evento sarà ampiamente pubblicizzato sui social network, con un video contenente le testimonianze dei personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nell’avventura di DS Automobiles in Formula E, tra cui Béatrice Foucher, Yves Bonnefont, Alessandro Agag, Jean-Marc Finot, Thomas Chevaucher, Eugenio Franzetti, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Antonio Félix Da Costa, Sam Bird e André Lotterer, oltre ad altri contenuti con i grandi momenti della squadra: il titolo d’esordio a New York, il secondo titolo a Berlino e le vittorie a Sanya, Berna, Marrakech, Monaco, Roma, Hyderabad e così via.

Con due doppi titoli (nel 2019 con JEV e nel 2020 con Antonio Félix Da Costa) e un podio in quasi tutte le gare per quasi otto anni, DS Automobiles si è affermata come il costruttore più decorato della Formula E. La storia dell’azienda continua a svolgersi e non c’è dubbio che le due gare dell’E-Prix di Giacarta del 3 e 4 giugno saranno teatro di ulteriori ottime prestazioni per il team francese.

Le dichiarazioni di Eugenio Franzetti

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha detto che vivranno un momento storico e commovente a Jakarta. Franzetti ha ringraziato innanzitutto tutti coloro che hanno contribuito con tanta passione e talento a questo straordinario evento. Celebrare le 100 gare in Formula E è davvero un traguardo e farlo con il tipo di record che hanno accumulato è motivo di grande orgoglio.

Alcuni anni fa, DS Automobiles ha deciso di creare la sua divisione da competizione DS Performance ed è entrata nell’ABB FIA Formula E World Championship. Questa si è rivelata una scelta strategica e vincente.

Grazie alle numerose vittorie accumulate negli anni, la reputazione della casa automobilistica francese è cresciuta notevolmente e ha anche acquisito l’esperienza tecnica che l’ha aiutata a supportare e ad accelerare l’elettrificazione dell’intero marchio.

Oggi le monoposto Gen3 di DS Performance rimangono un ottimo laboratorio di ricerca per preparare la prossima generazione di auto stradali elettriche. Dal 2024, infatti, tutte le nuove auto di DS Automobiles saranno full electric.