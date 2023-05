Nuova Fiat 600 2023: il crossover avrà un motore 1.2 ibrido a 48V

Nuova Fiat 600 è il nome del nuovo crossover che la casa torinese lancerà nel 2023. Si tratta di un modello che si discosterà notevolmente dal punto di vista del design dalla storica citycar degli anni ’50 e ’60 e inoltre avrà una veste moderna e tecnologica. Il nuovo modello di Fiat sarà basato sulla piattaforma CMP, la stessa del Peugeot 2008 e del DS 3 Crossback.

Il motore entry level della nuova Fiat 600 sarà il 1.2 ibrido a 48 volt

Il motore che equipaggerà la nuova Fiat 600 nella sua versione entry level sarà un 1.2 turbo a benzina con sistema ibrido a 48V, fornito dal gruppo PSA. Si tratta di un propulsore che offre una potenza di circa 136 CV e un consumo medio di circa 5 litri per 100 km. Il motore sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce o a uno automatico a otto rapporti.

Il sistema ibrido a 48V permetterà alla nuova Fiat 600 di ridurre le emissioni di CO2 e di avere una funzione di avviamento/arresto più rapida e silenziosa. Inoltre, il sistema ibrido a 48V fornirà una spinta supplementare al motore termico nelle fasi di accelerazione e ripresa.

La nuova Fiat 600 sarà anche disponibile in una versione elettrica, che avrà una potenza di circa 156 CV e un’autonomia di oltre 400 km. La nuova Fiat 600 sarà uno dei modelli più importanti per il rinnovamento della gamma Fiat, che punta a offrire veicoli più ecologici e innovativi. Il veicolo si inserirà nel segmento dei crossover compatti, dove dovrà competere con modelli come il Renault Captur, il Ford Puma e il Volkswagen T-Roc. Ricordiamo che nei prossimi anni arriveranno numerosi altri modelli ad arricchire la gamma della casa italiana. Tra questi la nuova Fiat Topolino, la nuova Fiat Panda e la nuova Fiat Multipla.