Nuova Fiat 600: Olivier Francois mostra gli interni

Torna a far parlare di se la nuova Fiat 600, dopo essere apparsa a Lerici completamente priva di camuffamento durante la registrazione di uno spot che vedremo nelle prossime settimane. Stavolta però è il CEO di Fiat, Olivier Francois, a mostrare qualche dettaglio in più soprattutto di ciò che riguarda gli interni del nuovo crossover di Segmento B del costruttore torinese.

Come era già noto, non bisogna aspettarsi particolari divagazioni in termini di stile. Gli interni della nuova Fiat 600 riprendono infatti quanto già visto col nuovo corso aperto dalla Nuova 500 Elettrica, derivando però da un’impostazione degli elementi che guarda alla Jeep Avenger; d’altronde la nuova 600 condivide con la piccola Avenger di casa Jeep la piattaforma, la CMP ed e-CMP ex PSA, e anche alcuni elementi che costituiscono i tratti essenziali dell’abitacolo.

Il CEO del costruttore torinese ha mostrato gli interni della Fiat 600

Il numero uno di Fiat ha mostrato gli interni della nuova Fiat 600 tramite le storie del suo profilo Instagram. Un approccio sicuramente inaspettato che arriva a pochi mesi dal debutto del B-SUV che andrà a prendere il posto della Fiat 500X, la quale non sarà quindi rimpiazzata da una sostituta: la nuova 600 sarà infatti più piccola, in termini di dimensioni, rispetto alla 500X.

In definitiva, ragionando su un confronto tra la Fiat 600 e la Jeep Avenger, Francois mostra la parte anteriore dell’abitacolo e qui le similitudini con elementi provenienti proprio dalla nuova Jeep sono evidenti. I pannelli delle portiere sono praticamente gli stessi già utilizzati sulla Jeep Avenger, così come le maniglie e il rivestimento del montante. Cambia invece la parte superiore della plancia che richiama invece il design già visto sulla Nuova 500 Elettrica della quale eredita lo schermo a sbalzo per l’infotainment (comunque già utilizzato anche dalla Avenger); muta invece il quadro strumenti che sembra “uscire” maggiormente dalla plancia rispetto a quanto si è già visto sulla piccola elettrica di Fiat. Il virtual cockpit della Fiat 600 introduce il medesimo schermo da 7 pollici visto già proprio sulla Jeep Avenger, di derivazione PSA.

Sembra poi praticamente identica a quella della Jeep Avenger la parte relativa al tunnel centrale e la parte bassa della plancia di questa nuova Fiat 600. Sul volante troviamo il logo 600, riportato anche sulla parte alta degli schienali dei sedili anteriori. Piccola nota di colore: sullo schermo dell’infotaiment si nota ancora la silhouette della Jeep Avenger.