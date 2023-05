Citroen C5 Aircross Hybrid 136: nuova offerta elettrificata per la gamma del SUV

Citroën presenta un motore tutto nuovo per C5 Aircross: l’Hybrid 136. Basato sulla tecnologia Hybrid 48V compatta e leggera, è composto da una batteria da 48V che si ricarica durante alcune fasi di guida, e da un motore da 136 CV Motore a benzina PureTech progettato appositamente per adattarsi a questo nuovo sistema ibrido, e abbinato a un nuovo cambio ë-DCS6 con motore elettrico da 21 kW.

Citroën compie un ulteriore passo verso una mobilità elettrica più accessibile introducendo la nuova tecnologia Hybrid 48V su C5 Aircross

Semplice e fluida nel suo utilizzo, questa tecnologia ibrida si adatta perfettamente al versatile C5 Aircross. Con soli 129 g di CO 2 /km secondo il ciclo combinato WLTP, la versione C5 Aircross Hybrid 136 emette il 15% in meno di CO 2 rispetto all’equivalente versione a benzina non elettrica. Ha un prezzo vicino a una versione diesel con un motore equivalente ed emette quasi il 12% in meno di CO 2 rispetto a quest’ultima. Porta anche tutti i vantaggi della mobilità elettrica, dal piacere di guida migliorato alla possibilità di guidare in zone a traffico limitato. L’Hybrid 136 è quindi particolarmente attraente su C5 Aircross, un SUV che si distingue dagli altri veicoli del suo segmento grazie al suo design e carattere unici, oltre che al suo comfort e alla sua modularità a bordo.

L’Hybrid 136 completa la gamma elettrificata di C5 Aircross, che include l’Hybrid plug-in 180 e l’Hybrid plug-in 225. Rappresentano già il 40% delle vendite totali di C5 Aircross. Più in generale, potenzia e accelera la strategia di elettrificazione di Citroën, composta da 10 modelli: dall’ibrido al 100% elettrico e all’ibrido plug-in, dall’Ami al C5 X, dalle autovetture ai veicoli commerciali, ogni volta con l’obiettivo di offrire una soluzione su misura per le esigenze del cliente, tenendo sotto controllo il budget. Grazie a questa tecnologia 48V Hybrid, i tempi di guida misti o 100% elettrici senza emissioni sono ottimizzati, il che significa maggiore comfort di guida, consumi ridotti e minori emissioni di CO 2 .

Con questo nuovo motore ibrido, Citroën offre una nuova alternativa elettrificata che offre tutto il comfort della guida puramente elettrica, risparmia carburante e riduce le emissioni di CO2 , mantenendo i costi sotto controllo. C5 Aircross Hybrid 136 può essere guidato in modalità elettrica in città, su strada con un tocco delicato o durante le manovre. In città, questa versione ibrida può effettuare fino al 50% dei viaggi in modalità 100% elettrica, a zero emissioni e senza vibrazioni. Grazie ai vantaggi della guida puramente elettrica, il benessere a bordo aumenta durante gli spostamenti quotidiani in città o su strada.

La tecnologia 48V HYBRID ottimizza le prestazioni ei consumi di C5 Aircross, con un risparmio medio di carburante di 1 litro/100 km (ovvero il 15%) rispetto al motore a benzina PureTech 130 EAT8. Va notato che questo motore è molto efficiente in condizioni di guida urbana con un risparmio medio di carburante di quasi il 30%. Ha anche un impatto positivo sulle emissioni di CO 2 : possono essere ridotte fino al 15% (20 g) rispetto al motore a benzina PureTech 130 S&S EAT8. Con 129 g di CO2 / km (secondo il ciclo combinato WLTP e la versione), C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 offre la libertà di guidare senza vincoli in molte zone a traffico limitato.

Con questa versione C5 Aircross Hybrid, Citroën offre una soluzione di mobilità elettrica che unisce semplicità, efficienza energetica e un’esperienza di comfort unica a un prezzo paragonabile alla versione diesel, ma con minori emissioni di CO2.