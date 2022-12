Nuova Citroën C5 X ha ricevuto il prestigioso premio “Buy It” di carwow

La nuova Citroën C5 X è stata premiata con il carwow ‘Buy It’ Award 2023. Il modello è stato elogiato per la sua qualità di guida, il comfort sereno, la praticità e il design elegante. I carwow ‘Buy It Awards’ accendono i riflettori sulle migliori nuove auto disponibili per l’acquisto nel 2023. Tra le centinaia di veicoli recensiti dal canale YouTube di carwow, solo pochi eletti che hanno ottenuto un punteggio abbastanza alto nelle loro recensioni di test drive ricevono un prestigioso premio ‘Buy It’.

Ai carwow ‘Buy It Awards’ premiata la nuova Citroën C5 X

Carwow ha elogiato la nuova Citroën C5 X per la sua esperienza di guida confortevole e la guida fluida. L’esclusiva sospensione Advanced Comfort di Citroën è una dotazione di serie su tutti i modelli Nuova C5 X, offrendo ai conducenti una guida simile a un “tappeto magico”. Le versioni ibride plug-in (PHEV) sono dotate di tecnologia di sospensione “attiva” che utilizza sensori di bordo per ottimizzare automaticamente le impostazioni delle sospensioni in base alle condizioni stradali.

Mat Watson, Chief Content Officer di carwow, ha dichiarato: “Citroën è in ottima forma con la C5 X, facendo ciò che sa fare meglio. questa macchina è così comoda in tutto ciò che fa, dal modo in cui le sospensioni assorbono i dossi alla sensazione di sprofondare nei bei sedili anteriori. È pratica, intelligente ed elegante, ed è esattamente l’auto con cui dovrebbe uscire un’azienda come Citroën”.

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Siamo lieti che Nuova C5 X si sia distinta tra tutti i veicoli che carwow ha recensito quest’anno. Ricevere il premio ‘Buy It’ mette davvero in evidenza quanto il Nuovo C5 X sia diverso da qualsiasi altra cosa attualmente in vendita. Siamo lieti di vedere il continuo entusiasmo e gli elogi che New C5 X sta ricevendo nel Regno Unito”.

La pluripremiata Nuova Citroën C5 X continua a stupire giornalisti e clienti con il suo aspetto sorprendente e le tecnologie innovative. L’auto della casa francese di Stellantis combina la modernità e il fascino di un SUV, l’eleganza e lo status di una berlina di fascia alta e la versatilità e la praticità di una station wagon, per creare un veicolo unico nel segmento D che celebra la ricca tradizione di Citroën nella creazione di modelli innovativi . Nuova Citroën C5 X è disponibile come PHEV efficiente con un’autonomia fino a 69 km solo elettrica (EAER WLTP Combined) o con un avanzato motore a benzina PureTech.

