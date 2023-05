Opel Grandland Limited Edition e Mokka Black Edition: debuttano due nuove serie speciali

Con il lancio dell’Opel Grandland Limited Edition, la casa automobilistica tedesca propone una versione con dotazioni e tecnologie di alto livello ad un prezzo più che competitivo.

Limitata a 200 unità e riservata al mercato spagnolo, la nuova serie speciale del SUV si distingue fin dal primo sguardo, con dettagli come il tetto nero bicolore con barre dello stesso colore, i cerchi in lega da 18” e le due nuove colorazioni Kobalt Blue e Karmin Red.

Opel Mokka Black Edition

Opel: arrivano i nuovi Grandland Limited Edition e Mokka Black Edition

All’interno, il Grandland Limited Edition porta con sé il meglio della tecnologia sviluppata da Opel in termini di funzioni di assistenza alla guida, come l’assistente al parcheggio automatico con sensori, l’avviso dell’angolo cieco, la telecamera posteriore a 180° o il sistema di infotainment Intelli-Link, il tutto gestito dal Pure Panel e dal display touch da 10 pollici posizionato sulla plancia.

Sotto il cofano, il nuovo Opel Grandland Limited Edition nasconde il motore PureTech a benzina da 1.2 litri con potenza di 130 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 marce che si distingue per fluidità e precisione.

Il design del Grandland si distingue per la purezza delle sue linee. L’Opel Vizor si estende su tutta la parte anteriore mentre la caratteristica piega del brand di Stellantis accentua il cofano. Nella parte posteriore, il nome Grandland e il Blitz si trovano al centro del portellone mentre i paraurti e le modanature laterali sono in tinta con la carrozzeria.

Nella parte anteriore, il Vizor si distingue per il suo design contemporaneo e per l’integrazione intelligente di sistemi innovativi, rendendoli praticamente invisibili a occhio nudo, combinando perfettamente stile e tecnologia.

Ergonomia e comfort sono stati curati al massimo per rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile. I sedili con certificazione AGR offrono un’ampia gamma di regolazioni, dall’inclinazione elettrica al supporto lombare.

Il Mokka Black Edition è rivestito nell’esclusivo colore Vulkan Grey

Passando al nuovo Opel Mokka Black Edition, esalta il suo fascino in dettagli come il logo del marchio e il nome del modello, il telaio anteriore Opel Vizor, i cerchi in lega Iron Man da 18” e i motori benzina da 1.2 litri da 130 CV con cambio automatico a 8 marce o da 1.2 litri da 136 CV con trasmissione manuale a 6 rapporti.

Per chi ama i contrasti, il nuovo Mokka Black Edition può combinare il suo tetto nero lucido con l’esclusivo colore della carrozzeria Vulkan Grey. Chi apprezza il nero, invece, può optare per Karbon Black.

All’interno troviamo il rivestimento Focus con effetto pelle Prussian Grey sui sedili e Mistral sui pannelli delle portiere. In termini di tecnologia, l’Opel Mokka Black Edition ha le funzioni di assistenza alla guida integrate nel Park & ​​Go Pack e il sistema di accesso e avviamento senza mani.