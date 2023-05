Opel Grandland: il successore elettrico avrà oltre 500 km di autonomia

Il successore di Opel Grandland sarà un SUV elettrico al 100%. Parliamo di un SUV completamente nuovo il cui lancio è previsto per il 2024 e che avrà un’autonomia massima di circa 550 chilometri secondo il Ciclo WLTP. Quando raggiungerà il mercato andrà a competere, tra gli altri, con la Volkswagen ID.4 e la Skoda Enyaq iV.

Opel ha deciso di accelerare il processo di trasformazione verso un marchio dedicato soltanto alle auto elettriche. Dopo le più che notevoli performance commerciali che stanno ottenendo le auto 100% elettriche che il costruttore tedesco già vende in tutto il mercato europeo, ora punta gli occhi sul competitivo Segmento dei C-SUV. Una categoria che spera di rivoluzionare con un modello completamente nuovo e, cosa altrettanto importante, assolutamente elettrico.

Solo poche settimane fa Opel ha confermato ufficialmente il successore della attuale generazione di Opel Grandland. Il SUV noto al pubblico europeo sarà sostituito da un modello completamente nuovo e 100% elettrico, ovvero un modello il cui processo di progettazione e sviluppo è in corso e che raggiungerà i concessionari del Vecchio Continente con l’obiettivo di svolgere il ruolo di “fratello maggiore” della Opel Mokka Electric.

La nuova generazione di Opel Grandland sarà un SUV completamente nuovo e 100% elettrico

Le prime indiscrezioni venute alla luce sul successore elettrico della Opel Grandland hanno rivelato dettagli importanti come la struttura dell’offerta e, cosa ancora più rilevante, quanti chilometri può percorrere il nuovo modello di casa Opel con una singola ricarica. Questo nuovo SUV elettrico, di cui non si conosce il nome commerciale, è stato battezzato con il codice interno “OV64” e sarà supportato dalla piattaforma STLA Medium. Un’architettura nata da un’evoluzione della piattaforma EMP2 sviluppata a suo tempo da PSA. Va anche notato che avrà uno stretto rapporto tecnico con le future Peugeot e-3008 e Citroën C5 Aircross elettriche.

Trattandosi di un veicolo elettrico, tutti gli occhi saranno puntati sul sistema di propulsione. La futura Opel Grandland avrà accesso alla nuova generazione di motori elettrici Emotors realizzati in Francia dalla joint venture messa a punto fra Nidec e Stellantis. Allo stesso modo potrà essere equipaggiata con le nuove batterie ACC, joint venture a cui partecipa anche Stellantis. Opel strutturerà la gamma del suo nuovo veicolo elettrico in diverse versioni e/o motorizzazioni. Il gradino di accesso sarà occupato da un modello di circa 147 kW, pari a 200 cavalli erogati. Ci sarà anche una versione a trazione integrale con due motori che erogano una potenza complessiva di circa 220 kW (ovvero 300 cavalli). Il “cuore pulsante” del powertrain sarà una batteria agli ioni di litio da 90 kWh. L’autonomia raggiungerà i 550 chilometri secondo il Ciclo WLTP.

Il lancio del nuovo SUV elettrico che succederà alla attuale Opel Grandland è previsto per il mese di ottobre del prossimo anno. Il processo di produzione in serie avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Eisenach, in Germania.