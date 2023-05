Comau crea un sistema completamente automatizzato per riciclare e riutilizzare batterie

Per il secondo anno, Comau rinnova il proprio impegno nel progetto europeo Flexible Battery Dismantling (Flex-BD), con l’intento di contribuire a creare un pilastro fondamentale nel percorso verso un’economia veramente circolare.

Flex-BD è un sistema robotizzato che automatizza l’intero processo di smontaggio delle batterie elettriche esauste mediante un processo altamente flessibile, ripetibile e standardizzabile. Una volta validato il proof-of-concept, Comau ne ha ampliato l’ambito di applicazione per includere il riutilizzo delle batterie nel settore dell’automotive.

Comau Flex-BD

Comau: il brand rinnova il proprio impegno nel progetto europeo Flex-BD

In questo modo, l’azienda – in collaborazione con altri partner all’interno della comunità UE EIT Manufacturing – sta compiendo un importante passo avanti verso una maggiore sostenibilità all’interno dell’eMobility.

Sulla base dei volumi di produzione di batterie elettriche previsti in Europa nei prossimi anni, Comau stima che, con tutta probabilità entro il 2030, nel Vecchio Continente potrebbe esserci oltre 1 milione di batterie smaltite da riutilizzare.

A tal fine, il brand intende anticipare quella che ritiene una domanda di mercato in crescita per soluzioni potenti di riciclo e riutilizzo delle batterie elettriche. Nel contempo, consentirà alle aziende di ridurre gli sprechi e ottimizzare il riutilizzo delle materie prime contenute nei pacchi batteria.

Flex-BD rappresenta un miglioramento significativo dei processi di smontaggio manuale che spesso comportano attività ripetitive e gravose, oltre al contatto con sostanze potenzialmente nocive. Il recupero dei moduli batteria e dei loro componenti è reso più efficiente e sostenibile, con un impatto positivo sulla salute e la sicurezza degli operatori.

D’altro canto, con la rigenerazione della batteria, la manipolazione completamente automatica delle batterie a bassa carica riduce al minimo i rischi sia per gli operatori che per le attrezzature di smontaggio.

A differenza del processo di recupero e riciclo dei materiali, in cui la batteria viene completamente scaricata e distrutta, la rigenerazione viene effettuata mantenendo una carica della batteria bassa ma attiva.

Ecco come funziona il sistema Flex-BD

Il funzionamento del sistema Flex-BD è intuitivo quanto innovativo. I pacchi batteria vengono introdotti singolarmente nell’apposita cella in cui un robot industriale Comau NJ ad alta portata esegue automaticamente la procedura e cambia i propri effettori finali in base all’applicazione richiesta.

In una tipica applicazione di riciclo, ad esempio, il robot svita il coperchio della batteria, si cambia le pinze per rimuovere il coperchio, riaggancia il cacciavite per svitare i moduli e poi, utilizzando la pinza, sposta i pezzi in un’area di stoccaggio dedicata.

Inoltre, Flex-BD è progettato per un approccio di programmazione altamente flessibile basato su un uso ridotto di codici, tecniche di percezione ambientale all’avanguardia e capacità reattiva del robot, e l’intero ciclo di smontaggio è definito tramite CAD. L’uso della programmazione LowCode consente inoltre agli operatori di ridefinire il ciclo in modo rapido e semplice senza la necessità di riprogrammare il robot.

L’impegno di Comau per l’evoluzione e l’implementazione dell’energia verde si estende oltre la sua competenza nei sistemi di produzione automatizzata per batterie, motori elettrici e unità motrici, competenze fondamentali per consentire la produzione di massa di veicoli elettrici.

Allo stesso tempo, l’azienda si confronta con diversi aspetti tecnici e di sviluppo fondamentali nel processo di automazione per la produzione di celle per batterie, tra cui la progettazione di processi e l’assemblaggio di celle ricaricabili, nonché l’uso di energia rinnovabile e strategie di riutilizzo delle batterie nel settore dell’automotive.

Il CEO Pietro Gorlier ha detto che il loro lavoro nel progetto Flex-BD sfrutta la lunga esperienza dell’azienda nell’automazione per lo sviluppo di processi flessibili, scalabile e sostenibili. Espandendo la sua soluzione di automazione intelligente per includere la riqualificazione e il riutilizzo delle batterie ad alta potenza, molte delle quali hanno una capacità residua fino all’80%, Comau sta contribuendo in modo concreto alla realizzazione di una mobilità veramente sostenibile.