Comau è stata selezionata da Automotive Cells Company (ACC), la joint-venture di Stellantis, TotalEnergies/Saft e Mercedes, per progettare e sviluppare una linea di produzione di moduli batteria altamente integrata per la sua futura gigafactory di Billy-Bercalu Douvrain (nel nord della Francia).

Con una capacità prevista pronta a crescere fino a 40 GWh, ACC è destinata a diventare un leader europeo per una mobilità più pulita ed efficiente per tutti. Secondo i termini dell’accordo, Comau fornirà alla JV le conoscenze e le attrezzature necessarie per automatizzare la produzione delle batterie per veicoli elettrici di nuova generazione.

Automotive Cells Company: i moduli batteria saranno prodotti da Comau

Grazie alla flessibilità intrinseca per gestire moduli a otto e a 16 celle, le linee progettate da Comau consentiranno ad Automotive Cells Company di produrre fino a 8 GWh all’anno entro la fine del 2024.

Inoltre, la soluzione completa sfrutta la vasta rete europea di Comau, garantendo così l’approvvigionamento locale di tecnologia, attrezzature e componenti ausiliari per le cinque linee di produzione, tre delle quali producono entrambi i modelli mentre due sono linee MEB specifiche per i moduli a otto celle.

Uno degli elementi unici del progetto era il requisito di impiegare una forza di impilamento di 300-500 decanewton per produrre i due diversi formati di moduli rispetto alla media del settore di circa 100 decanewton.

Per far fronte a questa sfida, gli ingegneri di Comau e ACC hanno collaborato per personalizzare il processo al fine di garantire la geometria del prodotto e le caratteristiche della batteria previste. Questo approccio di sviluppo congiunto (simultaneous engineering) ha anche permesso a Comau di eliminare una delle linee originariamente progettate, migliorando le dinamiche di processo e aiutando ACC ad ottimizzare i suoi investimenti CAPEX.

Il progetto, che evidenzia i continui investimenti di Comau nel settore dell’elettrificazione, sfrutta anche gli oltre 45 anni di esperienza dell’azienda nelle tecnologie di automazione e digitalizzazione.

Comau ha messo a disposizione il suo know-how per ottimizzare la produzione

Comau ha fornito ad ACC la tecnologia e il know-how necessari per automatizzare l’intero processo di produzione end-to-end, che include la preparazione e il collaudo delle celle prismatiche, l’impilamento, la saldatura e l’assemblaggio finale, fino al collaudo di fine linea.

La configurazione completa, che integra un mix di prodotti proprietari e non di Comau, presenta l’innovativo processo di impilamento del marchio oltre alle sue tecnologie di saldatura, imballaggio e collaudo elettrico.

Come primo passo nel progetto multifase, il team ingegneristico congiunto implementerà e ottimizzerà la linea pilota presso lo stabilimento ACC di Nersac (Francia), prima di lanciare la linea di produzione su larga scala presso la gigafactory dell’azienda a Billy-Bercalu Douvrain.

Con un tasso di produzione stimato di 53 JPH (unità all’ora), la soluzione progettata da Comau soddisfa gli obiettivi di produzione a breve termine del cliente, offrendo al contempo la possibilità di espansione futura secondo necessità.

Jean-Baptiste Pernot, COO di Automotive Cells Company, ha detto che l’emergere di un settore europeo delle attrezzature è un fattore chiave per il successo di ACC, la cui ambizione è quella di essere un leader europeo nelle celle e nei moduli per batterie automobilistiche.

In Europa non possono dipendere esclusivamente da fonti solo asiatiche. Bisogna facilitare la creazione di un intero ecosistema di batterie, che copra l’intera catena del valore. In questa prospettiva, per ACC è molto importante poter contare su Comau.

Nel corso di tutto il progetto, il team di ingegneri di Comau ha dimostrato il suo impegno per il successo, migliorando sia la progettazione dei processi che l’ottimizzazione continua delle attrezzature brevettate e non.

Pietro Gorlier, CEO di Comau, ha dichiarato che, grazie alla forte collaborazione e competenza del team ingegneristico congiunto, il ruolo di Comau quale partner di sviluppo sta aiutando ACC ad affermarsi come azienda leader nel settore della tecnologia per batterie ad alte prestazioni. Insieme hanno completato con successo la prima fase del programma di batterie di ACC e non vedono l’ora di migliorare le loro linee di produzione su larga scala nei prossimi mesi.