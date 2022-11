Alfa Romeo Tonale: tecnologie Comau per la produzione del SUV

Comau ha progettato e implementato una soluzione manifatturiera Body-In-White (BIW) particolarmente flessibile per la nuova Alfa Romeo Tonale, il primo SUV della nuova era del Biscione. Ciò è avvenuto soddisfacendo i rigorosi obiettivi di produzione e di qualità necessari per un veicolo di questo tipo.

Le 20 nuove e potenziate linee sono progettate per consentire alla casa automobilistica di assemblare la propria Tonale in un mix casuale di un massimo di 4 versioni diverse mantenendo il rendimento desiderato. Completamente scalabile, la soluzione innovativa consente alla casa automobilistica di produrre più auto sulla stessa linea, consentendo loro di espandere ulteriormente la produzione nel futuro se e quando sarà necessario.

Alfa Romeo Tonale: tecnologia Comau nella sua produzione

Inoltre, la capacità di Comau di eseguire l’intero progetto per fornire la massima qualità in termini di processi e attrezzature di produzione, ha permesso al team di progetto di garantire il valore del prodotto finale pur rispettando pienamente il severi requisiti di un marchio premium come Alfa Romeo.

Incaricato sia di costruire cinque linee completamente nuove sia di riorganizzare 15 linee esistenti per accogliere il nuovo Alfa Romeo Tonale, Comau ha messo in funzione le linee di produzione in tempi record nonostante le molteplici sfide. Il telaio del SUV è notevolmente più grande dell’auto compatta per cui la linea era stata originariamente progettata, e Comau è stato chiamato a realizzare le necessarie modifiche senza sacrificare la produzione di entrambi i veicoli.

Il team ha progettato una strategia di trasformazione che ha consentito a Comau di attuare l’operazione di riattrezzamento in parallelo con le attività esistenti. Comau ha lavorato sulle linee anche durante il naturale fermo dell’impianto, minimizzando così qualsiasi impatto sulla produzione.

Come parte dell’approccio di produzione snella di Comau, l’automatizzazione e la semi-automazione della produzione si basa sulla tecnologia proprietaria ComauFlex, soprannominata Butterfly grazie alla sua impressionante agilità e all’uso di robot sospesi. Questa configurazione consente ad Alfa Romeo di cambiare o modificare un modello di veicolo specifico regolando l’attrezzatura del robot e non la disposizione dei robot stessi.

Oltre a proteggere la scalabilità di investimento iniziale del cliente, la soluzione è progettata per consentire l’introduzione di nuovi modelli in futuro per una frazione della spesa iniziale. Anzi, l’intero sistema dispone di 468 robot di saldatura, di cui 148 completamente nuovi e 320 presi da linee esistenti. Comau ha utilizzato strumenti di simulazione avanzati durante l’intero sviluppo, garantendo la migliore qualità del prodotto e la produttività.

Oltre a consentire ad Alfa Romeo di eseguire le complesse lavorazioni di carrozzeria con estrema precisione, la soluzione progettata da Comau assembla completamente l’intero BIW dall’inizio alla fine. Con l’ausilio di tre diversi sistemi di visione per agevolare il prelievo automatizzato e posizionamento dei pezzi, i robot saldano, fissano ed eseguono altre attività, tra cui la spalmatura dell’adesivo semistrutturale sui pezzi e il taglio al plasma durante la attività di fine produzione.

Tutto sommato, il processo prevede l’inserimento di circa 2.800 saldature a punti per ogni modello. Con una produzione netta importante, Alfa Romeo può contare su un notevole risparmio in termini di tempo, costi a lungo termine ed efficienze di produzione di Alfa Romeo Tonale.

