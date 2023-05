Alfa Romeo invita i fan alla seconda edizione celebrativa dei “Tribe Days”

La seconda edizione dei Tribe Days di Alfa Romeo è ormai alle porte e il marchio offre a tutti i suoi appassionati la possibilità di partecipare – ed essere protagonisti – di questo imperdibile appuntamento.Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, Alfa Romeo accoglierà i suoi appassionati alla storica competizione automobilistica “ Le Mans Classic ”, coinvolgendoli in un evento unico: i Tribe Days – 2nd Edition . Saranno tre giorni di pura passione, ricchi di eventi unici ed esperienze di guida esclusive sui circuiti di Montlhéry e Le Mans, dove sono stati scritti capitoli meravigliosi della storia del motorsport internazionale.

L’anno in corso, il 2023, segna un traguardo importante per Alfa Romeo e per Le Mans, in connessione con le celebrazioni del centenario dell’iconico Quadrifoglio: il leggendario simbolo che, dal 1923, è il segno distintivo delle più performanti creazioni dello storico marchio milanese. Ma c’è di più, visto che il 2023 segna anche il centenario di una delle gare più ammirate al mondo: l’indomita “24 Ore di Le Mans” .

Sono due pietre miliari e protagoniste di momenti memorabili nella storia delle competizioni che festeggiano i loro 100 anni: un’occasione semplicemente imperdibile per gli appassionati del motorsport. Per manifestare il proprio interesse a partecipare all’evento, i fan della casa automobilistica del Biscione hanno ora la possibilità di registrarsi su questo portale dedicato (la partecipazione è soggetta a disponibilità limitata).