Alfa Romeo Tribe Days: parata di esemplari storici a Monza

Un’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del ‘29 e una Giulia Sprint GTA ‘65 hanno onorato la parata di 112 modelli della Casa automobilistica del Biscione presenti nelle collezioni dei club ufficiali di Arese. Le vetture hanno sfilato lungo il circuito di Monza per festeggiare il 100° anniversario della pista brianzola. Ma non solo, visto che si inaugurano i Tribe Days, un nuovo appuntamento incentrato sulla passione degli alfisti. Alla guida dei due formidabili esemplari dell’azienda italiana due piloti d’eccezione: l’amministratore delegato del brand, Jean-Philippe Imparato, e il numero uno della Formula 1, Stefano Domenicali.

Il numero di veicoli selezionati per lo speciale ritrovo ha un preciso significato: 112 sono, infatti, gli anni di storia di Alfa Romeo, che, nel lontano 1958, conquistò all’autodromo il suo alloro iridato in Formula 1, grazie all’Alfetta 158, guidata da Nino Farina.

Alfa Romeo Tribe Days: i gioielli del Biscione sfilano su strada

La scelta di far condurre la carovana alla 6C 1750 e alla Giulia GTA Sprint è stata espressamente cercata, sicché la coppia simboleggia il legame profondo con il motorsport, in particolare la F1. La Super Sport ha conseguito successi sia su strada che in pista, con il gioiello esibito all’evento dotato di una carrozzeria aerodinamica realizzata da Zagato, rientrante nella compagine ufficiale. Sono altresì noti i trionfi strappati lungo il Vecchio Continente, con Goffredo Zehender.

Allo stesso modo, la Giulia Sprint GTA è uno dei modelli di maggior prestigio del Costruttore: esordì alla 4 Ore di Monza nel 1966, dominando la gara grazie al duo De Adamich-Zeccoli. Proprio nella competizione endurance ha messo in fila 4 trionfi consecutivi, al quale si aggiunge un poker di trofei, tra Coppa Piemonte e Inter-Europa. La vettura organizzata nella kermesse è stata preparata dall’Autodalta, con Giorgio Pianta e Ignazio Giunti.

I Tribe Days sono andati avanti a coinvolgere i fan pure oggi, domenica 11 settembre 2022, in occasione del GP d’Italia: una seconda parata formata da 212 unità del Biscione (100 Giulia GTA e 112 esemplari storici) è partita dal Museo di Arese ed ha attraversato la città di Milano per raggiungere il tracciato lombardo per assistere al Grand Prix di Formula 1, supportando la compagine Alfa Romeo Orlen in un’area dedicata presso gli stand Ascari e Biassono.

Fonte: Alfa Romeo