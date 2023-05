La Juventus sale a bordo della Jeep Grand Cherokee 4xe

All’Allianz Stadium di Torino, con Eric Laforge, Head of the Jeep Brand Enlarged Europe e Novella Varzi, Country Manager del brand Jeep in Italia, è stata consegnata la flotta di Jeep Grand Cherokee 4xe per i giocatori e lo staff della Juventus.

Consegnata una flotta di Jeep Grand Cherokee ai giocatori della Juventus

“Il nostro con la Juventus è un connubio perfetto, unendo un brand iconico come Jeep e una squadra leggendaria come la Juventus. Un incontro di successi che incarna appieno i valori del marchio Jeep: Libertà, Avventura, Autenticità e Passione. Sono orgoglioso di poter consegnare ai giocatori della Juventus la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe, un modello iconico che si distingue nella categoria dei “grandi SUV” come sinonimo di raffinatezza e tecnologia, uniti a un perfetto equilibrio tra dinamica su strada e capacità fuoristrada. E con l’introduzione del 4xe, la nostra versione esclusiva dell’elettrificazione 4×4, il nuovo Grand Cherokee esalta le leggendarie capacità off-road e il DNA unico di Jeep”, ha dichiarato Eric Laforge.

La partnership tra Jeep e Juventus è una storia decennale di successi, iniziata nella stagione 2012-2013 con valori simili. Ha portato a conquistare 18 scudetti tra Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e ha permesso di scrivere capitoli indimenticabili nella storia del calcio italiano. Del resto, quando si pensa a Jeep e Juventus, non si può che pensare alla loro gloriosa storia che li ha contraddistinti, aumentando il loro appeal in tutto il mondo.

Nelle ultime stagioni, l’iconico kit bianco e nero ha sostenuto l’elettrificazione del marchio Jeep: prima con la sigla “4xe”, il nuovo 4×4 nella Jeep way, seguito dalla scritta nera impreziosita da un motivo a fulmini, per sottolineare l’evoluzione di Jeep verso la mobilità sostenibile.

Jeep sta accelerando questo processo: il lancio di Renegade e Compass 4xe nel 2020 è stato seguito dal Wrangler 4xe nel giugno 2021. Oggi Avenger – “Car of the Year” 2023 – è il primo SUV 100% elettrico, e il Grand Cherokee 4xe completa anche la gamma elettrificata dell’ammiraglia Jeep, il primo modello a portare su strada l’idea di “Premium 4×4” oltre 30 anni fa, oltre ad aver ricevuto più premi di qualsiasi SUV di sempre.

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe combina un avanzato motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, due motori elettrici ad alta tensione, un robusto cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità e i collaudati sistemi di trazione 4×4 di Jeep, con 380 CV e 637 Nm di coppia. Il pacco batterie da 400 volt garantisce fino a 48 km di autonomia completamente elettrica (51 km in città), con un’autonomia totale fino a 700 km.

Jeep

Il nuovo modello apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni eccezionali, comfort e funzionalità ed è stato progettato e costruito per offrire ancora più caratteristiche di quelle che hanno reso questo SUV Jeep una vera icona a livello mondiale.