Maserati GranTurismo: in un video insieme a David Beckham

La Maserati GranTurismo è tornata di recente nella gamma della casa automobilistica italiana. La versione più recente ha mantenuto gran parte della sua forma che gli appassionati e i fan conoscono, e Maserati vuole che sappiano che è ancora la GT che amano. In un nuovo video, Maserati ha deciso di puntare sul talento di David Beckham per trasmettere questo messaggio. Intitolato “GranTurismo e David Beckham – Da te a un nuovo te”, la superstar del calcio viene ripresa mentre guida la nuova Maserati GranTurismo in due modi: nel primo modo in maniera più rilassata possibile, mentre nell’altro guidava con brio.

In un nuovo video, Maserati ha deciso di puntare su David Beckham per pubblicizzare la nuova Maserati GranTurismo

Il motore Nettuno V6, introdotto per la prima volta con la MC20, è ora utilizzato nella nuova Maserati GranTurismo. Tutti i modelli GT sono dotati di trazione integrale standard, ma mantengono una preferenza per la trazione posteriore. Ci sono tre livelli di allestimento per la GranTurismo, con uno che offre energia completamente elettrica. Nell’allestimento Modena, il motore Nettuno produce 490 cavalli e 442 Nm di coppia, mentre nella Trofeo genera 550 CV e 479 Nm di coppia.

Nel frattempo, il modello Maserati GranTurismo Folgore completamente elettrico presenta un’architettura a 800 volt e utilizza tre motori elettrici da 300 kilowatt. La potenza massima è di 760 CV e 995 Nm di coppia. Il veicolo ha anche una batteria a forma di T al centro, con una capacità di 92,5 chilowattora.

Il modello EV può accelerare da 0 a 100 km orari in 2,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 320 km/h, mentre il Trofeo e il Modena possono accelerare alla stessa velocità rispettivamente in 3,5 e 3,9 secondi. Ricordiamo infine che per gli amanti della capote in tela, nei prossimi mesi la casa automobilistica del Tridente lancerà la nuova GranCabrio.