Maserati ritorna nelle competizioni GT con YCOM

Maserati ha scelto YCOM per ritornare nelle competizioni GT. Il Tridente e l’azienda leader nelle tecnologie avanzate hanno stretto un accordo di partnership tecnica per la nuova Maserati GT2.

Dopo il debutto nella nona stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship, lo storico marchio modenese si appresta a tornare alle corse riportando il glorioso Tridente nel campionato GT, mettendo a disposizione una vettura ad alte prestazioni per i team che intendono competere nel Fanatec GT2 European Series.

Maserati: YCOM sarà il partner del Tridente nelle competizioni GT

Fin dalle prime fasi di questo progetto, YCOM si è dimostrato il compagno di squadra ideale, un partner di livello per accelerare lo sviluppo. È un esempio di eccellenza ingegneristica italiana attiva in Formula 1, 24 Ore di Le Mans, GT e Formula E, con sede nell’area della Motor Valley, che darà un contributo significativo e lascerà un’impronta in termini di sviluppo del prodotto e di supporto post-vendita ai team.

Fondata nel 2008 per sviluppare progetti di motorsport, oggi YCOM applica il suo approccio motoristico a nuove frontiere, riflettendo e cogliendo perfettamente la visione racing di Maserati per il futuro.

Omologata per la classe GT2, la GT2 è la naturale evoluzione della Maserati MC20, progettata e sviluppata per consolidare e definire il futuro agonistico del marchio di Stellantis nel mondo del motorsport.

Ha raccolto l’importante e gloriosa eredità dell’iconica MC12 nei campionati GT tra il 2004 e il 2010 ed è dedicata ai team privati. Il brand italiano si è concentrato sullo sviluppo di un prodotto non solo all’altezza delle sfide agonistiche, ma anche ideale per i gentleman driver in termini di maneggevolezza, guidabilità e prestazioni.

All’inizio di marzo, la nuova Maserati GT2 è scesa in pista per lo shakedown presso l’Autodromo di Varano de’ Melegari ed è attualmente impegnata in una serie di test in vista della presentazione ufficiale della vettura alla 24 Ore di Spa, prima del suo debutto nel Fanatec GT2 European Series nel corso dell’anno.

Le dichiarazioni di Sgro e Scimeca

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha detto che Maserati ha intrapreso un nuovo percorso nel motorsport con il campionato GT2. Sono impegnati a costruire un futuro promettente e solido sulle loro gloriose radici.

La decisione di lavorare con un esempio di eccellenza come YCOM è stata facile. Hanno scelto una partnership con persone animate dalla loro stessa passione, dagli stessi valori e dalle stesse ambizioni, focalizzate sull’eccellenza e in grado di sviluppare una vettura potente, capace di competere ai massimi livelli del motorsport e di fare la differenza per i clienti. Sgro è certo che la GT2 rifletterà tutto il duro impegno profuso dalle donne e dagli uomini eccezionali coinvolti in questo progetto.

Nicola Scimeca, Managing Director di YCOM, ha invece dichiarato che YCOM è orgogliosa di lavorare al fianco del Tridente nel programma GT2, mettendo a disposizione tutto il know-how acquisito negli ultimi 15 anni dietro le quinte del motorsport.

YCOM condivide con l’azienda modenese una forte passione per le corse e un DNA orientato alla sfida. Il suo personale si impegna a fondo per ottenere i migliori risultati in termini di prestazioni e gode di questa combinazione unica di artigianato made in Italy. Inoltre, essendo stata personalmente coinvolto nel progetto MC12 in passato, YCOM è entusiasta di vedere Maserati in questa nuova avventura motoristica.