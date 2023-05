L’iconico V8 di Maserati è ufficialmente fuori produzione

Maserati ha annunciato la fine ufficiale della produzione dei suoi motori V8 alla fine del 2023. La casa del tridente è una delle numerose case automobilistiche che stanno pianificando di avere una gamma completamente elettrica entro il 2030. Tutti i suoi modelli saranno disponibili in versione completamente elettrica entro il 2025. Il marchio continuerà a offrire auto con motori V6, che attualmente include la supercar MC20 da 630 cavalli. “Spinte finora dall’inconfondibile motore, queste vetture rimarranno in vendita fino al 2024 e diventeranno oggetti da collezione per tutti i possessori di un pezzo unico nel puzzle della storia del marchio”, ha affermato la casa automobilistica modenese.

Maserati ha annunciato la fine ufficiale della produzione dei suoi motori V8 alla fine del 2023

Le ultime auto V8 saranno consegnate con i modelli Maserati Trofeo, Ghibli 334 Ultima e Levante V8 Ultima in edizione speciale che saranno svelati al Goodwood Festival of Speed ​​nel Regno Unito questo luglio. Basato sulle versioni Trofeo top di gamma, il dinamico duo servirà da epilogo a oltre 100.000 vetture che sono state assemblate con un motore V8 negli ultimi 64 anni.

Maserati afferma che Levante, Ghibli e Quattroporte nella loro specifica Trofeo usciranno di produzione a partire dalla fine del 2023, ma rimarranno in vendita fino al 2024. Il marchio italiano ha già un sostituto indiretto nel Nettuno, un motore V6 biturbo completamente sviluppato in-house e costruito in casa a Modena. Il 3.0 litri si trova nella supercar MC20 / MC20 Cielo a motore centrale così come nelle nuove Grecale e GranTurismo.

La sua vettura ICE più potente è la MC20 GT2 solo da pista, con una potenza che supera i 621 cavalli e i 730 Nm di coppia del modello stradale. Maserati ha detto che manterrà il motore Nettuno tutto per sé, mentre la Ferrari ha detto che il suo motore V6 utilizzato nella 296 GTB/GTS è completamente estraneo. Ma il futuro è inevitabilmente elettrico poiché Maserati afferma che tutti i modelli saranno offerti come veicoli elettrici entro il 2025 e l’intera gamma funzionerà esclusivamente a batteria entro la fine del decennio.