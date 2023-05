Maserati MSG Racing: l’E-Prix di Monaco è stato molto impegnativo per il team

Pomeriggio impegnativo sulle strade di casa per Maserati MSG Racing, che nell’E-Prix di Monaco 2023 non è riuscita a bissare in gara gli incoraggianti risultati ottenuti nelle prove e in qualifica. Unica scuderia del Principato, il team del Tridente si era assicurata il podio due settimane fa a Berlino e in tutto il fine settimana monegasco ha mostrato un buon ritmo dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle FP2.

Edoardo Mortara e Maximilian Günther hanno chiuso il gruppo B qualificandosi entrambi per la fase a duelli per poi dare vita a straordinari testa a testa. Mentre Mortara è uscito sconfitto nei quarti di finale, Günther è andato avanti fino al penultimo atto, dove è stato battuto da Jake Hughes. I due sono quindi partiti quarto e settimo in gara.

Maserati Tipo Folgore all’E-Prix di Monaco

Maserati MSG Racing: ecco come è andata la gara del Principato di Monaco

Dopo aver adottato un’aggressiva strategia di risparmio energetico alla partenza, i due piloti del team monegasco hanno perso terreno nei primi giri, riuscendo tuttavia a recuperare dopo il primo terzo di gara.

Con il gruppo compatto, i due sono stati coinvolti nella lotta per un posto nei primi cinque, posizione che il pilota italo-svizzero ha raggiunto dopo aver superato Dan Ticktum e Jake Hughes al 13° e al 14° giro.

Entrambi i piloti hanno attivato l’Attack Mode al 17° giro e hanno iniziato a risalire dopo aver perso la posizione in pista. Tuttavia, un tamponamento tra le auto che lo precedevano ha costretto il pilota tedesco a una manovra che ha danneggiato l’ala anteriore del compagno di squadra.

Al 21° giro, Maximilian Günther si è scontrato con Ticktum mentre tentava di superare il pilota della NIO 333 che, con l’ala anteriore danneggiata che rendeva ingovernabile la sua auto, ha spinto il tedesco contro il muro, costringendolo al ritiro.

Edoardo Mortara è rimasto così il nostro unico rappresentante in gara, ma con una vettura danneggiata i suoi sforzi non sono stati ripagati. L’italo-svizzero è passato sotto la bandiera a scacchi in 12ª posizione, appena fuori dalla zona punti.

La nona stagione di Formula E proseguirà il 3 e 4 giugno con un doppio appuntamento a Giakarta, Indonesia.

Le dichiarazioni di Rossiter, Sgro e dei piloti

James Rossiter, Team Principal di Maserati MSG Racing, ha detto che la Formula E sembra aver adottato un nuovo modo di gareggiare, che a lui non piace. Fin dall’inizio, tutti i piloti hanno cominciato a girare 8-10 secondi più lentamente del normale, semplicemente in attesa di aver abbastanza energia per affrontare i giri restanti, per poi accelerare una volta raggiunto l’obiettivo. A quel punto la gara diventa una battaglia per sopravvivere nel trenino così formatosi, senza danneggiare la monoposto.

In prova hanno mostrato un buon passo, che hanno mantenuto anche in qualifica. In gara, i due piloti sono riusciti a portarsi nel gruppo di testa. Sfortunatamente, a circa 10 giri dalla fine, al tornantino le vetture nelle prime posizioni si sono quasi fermate costringendo Günther a sterzare, andando a danneggiare l’ala anteriore di Mortara, che si trovava alla sua destra senza spazio per passare.

La gara del pilota tedesco è terminata poco dopo a causa di un contatto con Ticktum. Nel complesso una gara deludente dopo l’ottimo passo mostrato in tutto il fine settimana.

Mortara ha dichiarato che un altro fine settimana così difficile è davvero frustrante. In prova e in qualifica il passo era davvero buono e in gara hanno messo in atto una strategia intelligente riuscendo a risparmiare molta energia nei primi giri.

Si trovava appena dietro al suo compagno di squadra che, cercando di evitare un incidente davanti a sé, gli è andato addosso rompendogli l’ala anteriore. In una situazione come quella c’è poco da fare e con questo nuovo modo di correre episodi simili stanno diventando una costante. Tuttavia, ci sono elementi positivi di cui fare tesoro per Giakarta.

Günther ha affermato che sono partiti veramente bene, dimostrandosi veloci e competitivi in entrambe le sessioni di prova. Anche in qualifica è andato molto bene, riuscendo a piazzare la Maserati Tipo Folgore in seconda fila sulla griglia.

Da questo punto di vista, hanno raggiunto i loro obiettivi, quindi ha cercato di fare una buona gara. Certamente ci sono cose da rivedere, ma puntavano ad entrare tra i primi cinque, un traguardo che, a suo parere, era alla loro portata. È molto difficile da accettare di essere buttato fuori da un avversario come è successo a lui, ma devono accettarlo e andare avanti.

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha commentato dicendo che la loro prima gara di Formula E a Monaco è iniziata bene, con ottimi risultati in prova e in qualifica. Sfortunatamente, Maximilian Günther è stato urtato ed Edoardo Mortara ed è arrivato 12° dopo una gara entusiasmante. Sono felici di come si è comportato il team, dei piloti e della preparazione delle auto. Ora attendono con entusiasmo e ottimismo il prossimo E-Prix.