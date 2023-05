Dopo il clamoroso successo nel 2022 della vendita online Citroen My Ami Buggy Ultra Limited Edition, Citroën propone una nuova serie speciale di 1.000 unità che sarà disponibile in 10 paesi: Francia, Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Lussemburgo, Marocco e Turchia. Citroën “My Ami Buggy II” è ancora altrettanto intrepido e amichevole, senza porte né tetto, con il suo colore della carrozzeria Kaki punteggiato di giallo acido e la sua panoplia di elementi decorativi che gli conferiscono il suo carattere avventuroso unico, come il suo parafango distanziatore, il suo paraurti anteriore e posteriore o anche i suoi cerchi dorati molto specifici.

Citroen My Ami Buggy Ultra Limited Edition: nuova serie speciale di 1.000 unità

Questa nuova edizione è dotata di ulteriori accessori esclusivi come le coperture trasparenti delle porte che proteggono i suoi occupanti dalle intemperie o la borsa rimovibile con cerniera posizionata al centro del volante per riporre piccoli oggetti di uso quotidiano.

La vendita avverrà sul sito dedicato a Citroën Ami il 20 giugno alle ore 10:00. Il record da battere: 2 minuti e 53 secondi. Questo è il tempo impiegato dall’acquirente più veloce per completare l’intero percorso di acquisto durante la prima vendita. I primi clienti verranno consegnati a settembre.

Citroën “My Ami Buggy” afferma il suo spirito avventuroso conservando il suo colore esterno cachi colorato in massa e i suoi elementi protettivi neri come i rinforzi del paraurti, i frontalini, le finiture leggere, i parafanghi, i sottoporta e lo spoiler posteriore che gli conferiscono un aspetto robusto.

La personalità di “My Ami Buggy” si sprigiona anche dalla vitalità e dalla freschezza fornite dalle sue luminose macchie gialle che si trovano all’esterno sulle decorazioni (ritagli sulla piastra frontale e frecce direzionali sui passaruota) e all’interno (contenitori portaoggetti , cinghie di apertura e gancio portaborse, cuciture su sedili e tappetini).

Sempre la stessa parola d’ordine per questa seconda serie limitata: niente porte, niente tetto per goderti le tue attività di svago più vicino alla natura e provare una piacevole sensazione di libertà. Tuttavia, per proteggersi dalle intemperie, sono stati aggiunti e modificati elementi protettivi.

Nuove coperture in plastica dotate di cerniere sono state progettate per proteggere gli occupanti dall’esterno. Completano così la protezione del tetto per ottenere un abitacolo quasi chiuso in caso di vento, freddo o pioggia. Per l’uso quotidiano, quando gli occupanti vogliono prendere una boccata d’aria fresca, non devono far altro che rimuovere i teloni, arrotolarli posteriormente all’altezza dei sedili, quindi posizionarli sui montanti delle portiere tramite dei bottoni a pressione. In piena estate, quando non vengono utilizzati, possono essere riposti in un garage.

Per facilitarne l’utilizzo è stato realizzato un nuovo dispositivo di chiusura del tetto. Si tratta di un cappuccio impermeabile nero ora chiuso da una cerniera, quindi più pratico e veloce da maneggiare. Completamente integrato nella silhouette grazie a un rivestimento del tetto che consente di allungarlo il più possibile, questo tessuto conferisce coerenza stilistica all’insieme. Pertanto, è anche meno soggetto alle prese d’aria durante la guida. Arrotolabile, si fissa al telaio del tetto con bottoni a pressione.