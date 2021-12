Citroën My Ami Buggy Concept: il veicolo perfetto per il tempo libero

Prendendo come base di partenza la nuova Ami, Citroën ha svelato nelle scorse ore il concept Citroën My Ami Buggy. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese, si tratta di un’illustrazione libera e piena di carattere dell’oggetto immaginato per vivere il tempo libero in modo nuovo.

È l’espressione dell’oggetto pensato per l’avventura, dallo stile estroverso, colorato e muscoloso, che si sforza di rimanere molto semplice e funzionale. L’intero team di Citroën ha ideato questa Ami totalmente indomita, pensando a tutti coloro che sono alla ricerca di un oggetto con una forte personalità, elettrico, facile da usare e con carattere incredibile.

Citroën My Ami Buggy Concept: la nuova Ami si trasforma in un piccolo veicolo off-road 100% elettrico

Citroën My Ami Buggy Concept è un invito per tutti gli amanti dell’indipendenza a vivere i propri spostamenti all’insegna dell’avventura, sulle strade oppure sui sentieri lungo le spiagge. La particolare concept car rappresenta un oggetto ricreativo per i fine settimana, le vacanze al mare o in mezzo alla natura e che conquisterà gli utilizzatori per la sua praticità.

Un modello che, grazie alla sua trazione elettrica, si muove senza rumore e senza produrre emissioni, offrendo il piacere della guida elettrica esaltato dall’assenza di porte, per viaggiare totalmente immersi nell’ambiente e dotati di luce grazie al suo tetto panoramico.

My Ami Buggy dispone di un carattere decisamente avventuroso, evidenziato nella parte anteriore e in quella posteriore da bull bar, coprimozzi, griglie dei fari, paraurti e mascherine con al centro gli chevron. Ai lati, i passaruota allargati e rilavorati e le protezioni tubolari alla base delle portiere conferiscono alla silhouette un aspetto più muscoloso.

Nella parte superiore, le barre al tetto insieme alla ruota di scorta rafforzano lo spirito avventuroso di questo concept. Tutti questi elementi sono in un unico colore nero, dipinti direttamente nella massa.

Tre colorazioni disponibili

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore del tetto aggiunge un tocco avventuroso quando si guida di notte o nella nebbia. Le porte sono state rimosse e sostituite da teli trasparenti impermeabili utilizzabili in caso di maltempo.

Questi sono dotati di chiusure lampo per chiudere l’abitacolo e con l’apertura nella parte superiore che evoca le porte vetrate dei veicoli classici. Queste pratiche protezioni possono essere rimosse, arrotolate e riposte dietro i sedili in apposite custodie.

La Citroën My Ami Buggy Concept vanta un tettuccio sporgente montato sopra il parabrezza, in continuità con il tetto, per fornire una protezione contro i capricci del tempo. Fa ombra in estate, schermando i raggi del sole di mezzogiorno.

I grandi pneumatici tassellati e i loro cerchi scampanati color oro opaco forniscono una buona aderenza su tutti i tipi di strada e una maggiore stabilità. My Ami Buggy Concept è disponibile in tre colorazioni: nera, kaki e gialla.

Per spingere ancora oltre la personalizzazione, ulteriori dettagli tecnici animano l’insieme. Strisce e adesivi che riprendono il tema degli chevron, un elemento distintivo dello stile Citroën, si ripetono con la stessa grafica su vari elementi esterni ed interni per creare un ritmo che evoca la calandra della Traction, la console centrale della concept car 19_19, la parte inferiore del frontale di Ami One Concert e il design dei vani portaoggetti di Ami.

Tre elementi dell’abitacolo della concept car sono stati oggetto di un meticoloso lavoro di design: i sedili, i vani portaoggetti e i bagagli. My Ami Buggy Concept dispone di nuove imbottiture dei sedili Advanced Comfort, la cui schiuma ha uno spessore che passa da 35 mm a 70 mm. L’utilizzo di una schiuma a memoria di forma ha reso i cuscini leggeri e morbidi. Si estraggono facilmente dal guscio, sono intercambiabili e lavabili.