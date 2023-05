Ferrari 250 GT California vince la Coppa d’Oro 2023 a Villa d’Este

Una bellissima Ferrari 250 GT California si è portata a casa la Coppa d’Oro in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023, tenutosi lo scorso weekend a Villa d’Este (Cernobbio).

Si tratta di una vettura costruita nel 1961 in appena 55 esemplari e dotata di un motore V12 da 3 litri con carrozzeria realizzata da Pininfarina e Scaglietti. Questa particolare 250 GT California appartiene alla Keybridge Collection e proviene da Hong Kong.

Ferrari 250 GT California

Ferrari 250 GT California: un esemplare del 1961 ha vinto la Coppa d’Oro

La differenza principale tra la 250 GT standard e la versione California era il passo più corto (da 2600 a 2400 mm) con l’obiettivo di migliorare la maneggevolezza e aumentare la velocità in curva. Oltre a questo, il V12 venne aggiornato per sviluppare una potenza complessiva di 280 CV.

Altri miglioramenti riguardano la carreggiata più larga rispetto alla versione precedente, gli ammortizzatori idraulici rimpiazzati da ammortizzatori Koni telescopici e regolabili e un impianto frenante ottimizzato con quattro freni a disco Dunlop.

In passato, la Ferrari 250 GT California è stata guidata da diverse stelle del cinema, come Alain Delon, James Coburn e a Roger Vadim. Infine, ebbe un grande successo anche nel motorsport. Jan de Vroom portò al traguardo la 250 GT California sia alla 24 Ore di Le Mans del 1960 che alla 12 Ore di Sebring nel 1961.

Lanciata nel 1957, con la sua linea elegante e sportiva, la 250 GT California è diventata rapidamente il simbolo di un’epoca ed è oggi uno dei modelli più preziosi e rari al mondo.

Il nome California deriva dal mercato a cui era destinata l’auto, la California (Stati Uniti), in cui la passione per le auto sportive a cielo aperto era molto forte. Questa spider è nata per soddisfare le richieste di alcuni ricchi clienti americani, amanti delle competizioni, che volevano un’auto in grado di competere durante il giorno e di fare una figura di rilievo la sera, nel glamour delle serate hollywoodiane.

Il design risulta semplice ed elegante. Con una carrozzeria lunga e bassa, capace di evocare sia potenza che raffinatezza, il suo fascino è rafforzato da dettagli come il parabrezza avvolgente, i copriruota cromati e il volante in legno.

Dispone di un V12 da 3 litri da 280 CV di potenza

Sotto il cofano della Ferrari 250 GT California si trova un motore V12 da 3 litri, capace di erogare fino a 280 CV di potenza. Grazie alla sua leggerezza, questa Ferrari offriva prestazioni eccezionali per l’epoca, raggiungendo una velocità massima di oltre 250 km/h.

Oggi, la 250 GT California è una delle auto classiche più desiderate dai collezionisti, con esemplari in buone condizioni che raggiungono prezzi stratosferici nelle aste. È un pezzo di storia automobilistica che continua a catturare l’immaginazione per la sua combinazione di bellezza, prestazioni e glamour. È una testimonianza del genio di Enzo Ferrari e del marchio che ha creato, un’icona indimenticabile dell’era d’oro dell’automobilismo.