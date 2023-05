Abarth e Alfa Romeo, ambasciatrici dell’eleganza e della sportività a “FuoriConcorso” e “Villa d’Este”

Nella splendida cornice del Lago di Como si sono appena concluse due delle più prestigiose manifestazioni automobilistiche storiche in Italia e nel mondo: “FuoriConcorso” e il “Concorso d’Eleganza di Villa d’Este” Protagoniste di trutti e due le manifestazioni le auto di Stellantis Heritage: la filante Abarth 1000 Monoposto Record Pininfarina (1960) , manifesto dell’aerodinamica selezionata per “FuoriConcorso”, e le due Alfa Romeo 33, la “Daytona” 33/2 litri. (1968) e la 33 TT 12 (1975), esposta a Villa Erba per celebrare il centenario del circuito di Le Mans

Esponendo le auto e partecipando agli eventi di settore, Stellantis Heritage ribadisce la propria mission, volta a preservare e valorizzare il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth: un obiettivo evidenziato anche dall’apertura al pubblico del Torino Heritage Hub, che accoglie i visitatori in un emozionante tour guidato tra oltre 300 auto d’epoca

“FuoriConcorso”, lanciato nel 2019 e già affermato come uno degli eventi automobilistici più coinvolgenti al mondo, mira a diffondere la cultura automobilistica offrendo un assaggio del rinomato stile di vita italiano. Ospitata negli eleganti giardini di Villa del Grumello e Villa Sucota e quest’anno a tema “Aero”, tra le partecipanti c’era l’ Abarth 1000 Monoposto Record Pininfarina (1960) , uno dei gioielli più preziosi della collezione storica Stellantis. Vero manifesto dell’aerodinamica, pienamente in linea con il tema dell’evento, questo prototipo potente e affusolato nasce dalla continua e prolifica collaborazione tra Fiat, Abarth e il carrozziere Pinin Farina.

Il “Concorso d’Eleganza Villa d’Este” è uno degli eventi più prestigiosi del settore (il primo risale al 1929). Oltre alla tradizionale e aristocratica sede di Cernobbio, comprendeva anche l’incantevole Villa Erba, dove si è celebrato il centenario della 24 Ore di Le Mans. Da qui il legame con l’Alfa Romeo, che ha deciso di esporre due gioielli della sua collezione d’epoca, la 33/2 litri “Daytona” (1968) e la 33 TT 12 (1975) , entrambe protagoniste sull’asfalto francese.

Alfa Romeo 33/2 litri “Daytona” nasce dal nobile spirito sportivo del marchio che, dopo il ritiro dalle competizioni nel 1951 dopo aver vinto il suo secondo dei due Campionati del Mondo di F1 con l’Alfetta 158-159, torna sulla scena internazionale con Autodelta (1963), il reparto corse ufficiale dell’azienda milanese, che quest’anno festeggia i suoi 60 anni .