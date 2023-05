Alfa Romeo: le novità in arrivo dal 2024 al 2028

Alfa Romeo è un marchio storico dell’automobilismo italiano, famoso per le sue auto sportive e dal design inconfondibile. Negli ultimi anni, però, ha attraversato un periodo difficile, con vendite in calo e una gamma ristretta. Per rilanciare il Biscione, il gruppo Stellantis ha annunciato un piano industriale che ha preso il via con il lancio nel 2022 del SUV Tonale e che adesso prevede il lancio di un nuovo modello all’anno da qui al 2028. Vediamo quali sono le novità in arrivo dal 2024 al 2028.

Ecco i piani di Alfa Romeo dal 2024 al 2028

Nel 2024 dovrebbe arrivare un Suv di segmento B, ancora senza nome ufficiale, che comunque dovrebbe essere rivelato già nei prossimi mesi. Questo piccolo Suv sarà prodotto nello stabilimento polacco di Tychy, insieme alle cugine Fiat e Jeep, e andrà a coprire il vuoto lasciato dalla MiTo nella parte bassa dell’offerta Alfa Romeo. Si dice che questo modello piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta in quanto avrà uno stile da SUV ma molto sui generis.

Nel 2025 toccherà alla nuova generazione della berlina Giulia, la berlina media che ha segnato il rilancio del marchio nel 2016. La nuova Giulia sarà basata su una nuova piattaforma modulare e avrà solo motori elettrici. Il design dovrebbe essere una evoluzione di quello attuale, con linee eleganti e sportive. La gamma dei motori andrà da 350 cavalli della versione base fino ai 1.000 cavalli della top di gamma Quadrifoglio. Nel 2026 toccherà alla nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio.

Nel 2027 potrebbe debuttare un nuovo Suv di segmento E, che si posizionerà sopra la Stelvio come ammiraglia del marchio. Questo Suv sarà totalmente elettrico e avrà una trazione integrale con due motori elettrici. Il design dovrebbe essere caratterizzato da linee fluide e dinamiche, con un frontale aggressivo e una coda slanciata. L’auto sarà sviluppata negli USA e non si esclude che anche la produzione possa avvenire in quel paese. Si tratterà di un modello lungo quasi 5 metri in stile coupé. Non avrà una versione a sette posti. A seguire nel 2028 potrebbe toccare ad una nuova Alfetta, un’auto che sarà venduta solo in Europa e che sarà una berlina coupeggiante di segmento C lunga circa 4,5 m.