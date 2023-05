Alfa Romeo Tonale e Fiat Panda: le proteste dei lavoratori rallentano la produzione

I lavoratori dello stabilimento Stellantis a Pomigliano stanno protestando contro servizi igienici carenti, mancanza di attrezzature di lavoro e riscaldamento insufficiente. Ciò sta provocando ritardi nella produzione dei modelli Alfa Romeo Tonale e Fiat Panda. I lavoratori della fabbrica di Pomigliano (vicino a Napoli) hanno interrotto il lavoro per due ore durante il terzo giorno della loro protesta, interrompendo il programma di produzione, come riferisce Bloomberg.

Le proteste dei lavoratori di Pomigliano rallenta la produzione di Alfa Romeo Tonale e Fiat Panda

“La fabbrica è sporca e i bagni puzzano. Mancano le tute da lavoro: alcuni lavoratori devono aspettare mesi per sostituire i loro vestiti vecchi e logori”, ha detto Simone Marinelli, che dirige il ramo automobilistico del sindacato Fiom. Un rappresentante di Stellantis ha dichiarato che l’azienda respinge le accuse di scarsa attenzione alle condizioni di lavoro. Secondo il portavoce, il produttore agisce sempre nell’ambito dei contratti di lavoro e nel rispetto dei propri dipendenti, tenendo conto dell’ambiente competitivo dell’industria automobilistica.

La protesta di Pomigliano che rallenta la produzione di Alfa Romeo Tonale e Fiat Panda, però, non è un caso isolato. Si scopre che anche altri stabilimenti Stellantis – in Francia, ad esempio – non ricevono investimenti sufficienti per migliorare le condizioni delle strutture stesse, così come le condizioni di lavoro. Lo rivela Christine Virsami, che dirige il sindacato francese CFDT nella casa automobilistica – uno dei più grandi del Paese.

“Ci sono spesso servizi igienici intasati o mancanza di sapone. L’erba fuori non è tagliata. Non ci sono fan in estate, e poi diventa molto soffocante nelle fabbriche”, ha commentato Virsamy. Allo stesso tempo, il produttore ha affermato di aver condotto un’indagine sulle condizioni nei suoi stabilimenti a novembre e ha chiesto alla direzione di ciascuno di essi di garantire che ristoranti e servizi igienici fossero puliti. Questo mese è previsto un nuovo studio e la società non baderà a spese per affrontare il problema. Si spera naturalmente che questi problemi finiscano per non influire sulle consegne di Alfa Romeo Tonale che a breve dovrebbe essere evase con le prime unità ai clienti americani.