Dodge Hellcat Redeye vs Camaro vs Mustang: chi vince la drag race?

Sfida in accelerazione, sui 400 metri con partenza da fermo, per tre muscle car statunitensi. Quelli di carwow, nel loro più recente episodio, hanno messo a confronto fra loro alcuni modelli molto amati oltreoceano: la Ford Mustang, la Chevrolet Camaro e la Dodge Hellcat Redeye. Come al solito, non vi anticipiamo nulla sul risultato finale. Solo guardando il video potrete scoprire come sono andate le cose.

Il match multiplo si inserisce nel filone delle drag race, diventate un vero tormentone da alcuni anni a questa parte. Tali “gare”, rilanciate dai fan di Tesla, per mostrare lo scatto fulmineo delle auto elettriche di Elon Musk, hanno poi cosparso l’intero mondo automobilistico. Oggi sono ricorrenti nella cronaca, anche se non mi sembrano lo strumento giusto per valutare lo spessore di un mezzo a quattro ruote. La moda, però, è questa e non può essere ignorata.

Nel confronto odierno, il primato della potenza va alla Ford Mustang, che si è presentata ai nastri di partenza con alcuni interventi di tuning motoristico. Sotto il cofano anteriore dell’esemplare protagonista della sfida pulsa un V8 sovralimentato da 5 litri, in grado di erogare 859 cavalli di potenza e 902 Nm di coppia. L’energia viene scaricata a terra, sulle ruote posteriori, con il supporto di un cambio manuale a 6 marce. Questo potrebbe rappresentare uno svantaggio sulle altre, ma a suo favore gioca il fatto di essere l’auto più leggera del gruppo, con un peso di 1.720 chilogrammi.

La Dodge Hellcat Redeye ha delle buone credenziali, pur essendo in veste standard, ossia in configurazione completamente di serie. Nessun intervento specifico è stato eseguito sulla sua meccanica. Qui la forza dinamica giunge da un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri di cilindrata, che sprigiona una potenza massima di 808 cavalli e una coppia massima di 959 Nm. La potenza viene inviata alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 velocità. Purtroppo è anche l’auto più pesante del gruppo. Sulla bilancia si legge la cifra di 2.038 chilogrammi. Questo potrebbe fare la differenza, in negativo.

La terza muscle car del gruppo è la Chevrolet Camaro ZL1, alimentata da un V8 sovralimentato da 6,2 litri. Questo propulsore, sulla vettura normalmente in commercio, eroga 650 cavalli. L’esemplare protagonista della drag race organizzata da quelli di carwow, invece, è stato sottoposto a un tuning motoristico, che rafforza la scuderia. Ora la sua potenza massima è di 770 cavalli. Incredibile la coppia, che tocca il suo apice a quota 1.000 Nm. Pure in questo caso la trazione è posteriore. L’energia giunge al suolo con il supporto di un cambio automatico a 10 velocità. Il peso dell’auto è di 1.748 chilogrammi.

Volete vedere come è andata a finire la gara di accelerazione? Volete scoprire come si è comportata la Dodge? Avete un solo modo per scoprirlo: guardare il video! Buona visione.

Foto | Screen shot da video YouTube di carwow