Nuova Alfa Romeo GTV: la risposta del Biscione a Tesla Model 3?

Nei prossimi anni la gamma di auto della casa automobilistica del Biscione si potrebbe arricchire con una nuova Alfa Romeo GTV. Questa auto, secondo quelle che sono le indiscrezioni più ricorrenti negli ultimi mesi, potrebbe arrivare sul mercato nelle vesti di berlina coupé a 4 porte in stile Audi A5 Sportback.

La vettura sarebbe l’erede spirituale dell’attuale Alfa Romeo Giulia che come la conosciamo oggi non ci sarebbe più. Infatti Giulia con l’avvento della nuova generazione che molto probabilmente sarà presentata nel corso del 2026 si potrebbe trasformare in una sorta di berlina rialzata fastback.

Nuova Alfa Romeo GTV: sarà lei la futura rivale di Tesla Model 3 nel segmento delle berline elettriche?

A proposito della nuova Alfa Romeo GTV, che secondo alcuni potrebbe anche essere la prima auto di Alfa Romeo ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica, potrebbe essere l’auto con cui lo storico marchio milanese proverà a dare serio filo da torcere a Tesla ed in particolare ad un modello estremamente popolare come Tesla Model 3.

Si dice che questa auto possa essere dotata di un motore con circa 800 cavalli di potenza e possa avere un’autonomia di circa 800 km con una ricarica completa. La vettura nascerà sulla piattaforma STLA Large e avrà una lunghezza superiore a quella dell’attuale Alfa Romeo Giulia.

Per quanto riguarda invece il luogo di produzione, si dice che quasi certamente la nuova Alfa Romeo GTV sarà prodotta in Italia. In pole position per la sua produzione vi sarebbero al momento in particolare due stabilimenti del gruppo Stellantis: Cassino e Pomigliano. Le due fabbriche che ospitano già vetture di Alfa Romeo anche in futuro avranno un ruolo centrale nella produzione di auto della casa automobilistica del Biscione.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello che quando finalmente arriverà sul mercato sarà destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. Ricordiamo che nei prossimi anni Alfa Romeo lancerà numerosi nuovi modelli con l’obiettivo di superare largamente le 200 mila immatricolazioni annue.

Tra questi segnaliamo il B-SUV Alfa Romeo Brennero che dovrebbe debuttare tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024, le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e un E-SUV che arriverà nel corso del 2027 così come confermato nei mesi scorsi nel corso di varie interviste dal numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Disco Volante: il mito anni Cinquanta rinasce su base Ferrari [RENDER]