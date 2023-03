La futura Peugeot 3008 avvistata a Lione [Foto Spia]

In Francia è stata avvistata il prototipo camuffato di quella che sembra essere la futura Peugeot 3008. L’immagine è stata pubblicata dal sito francese Caradisiac che ha pubblicato la foto fatta da un suo lettore. L’avvistamento è avvenuto esattamente nella città di Lione. Si tratta della terza generazione del SUV della casa automobilistica del Leone che sarà realizzato sulla nuova piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, pensata per equipaggiare modelli sia con motori elettrificati che con meccanica 100% elettrica.

Nuova immagine spia della futura Peugeot 3008

La futura Peugeot 3008 offrirà sia piccoli motori a 48 volt, sia versioni ibride ricaricabili e almeno una versione 100% elettrica. La vettura sarà una delle prossime novità che saranno svelate dalla casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis.

La futura Peugeot 3008 avvistata in questa immagine è pesantemente camuffata. Il suo design dunque non è riconoscibile. Secondo indiscrezioni però questa auto con la sua futura generazione dovrebbe avere un design da SUV Coupé un po’ nello stile della recente Peugeot 408. Questa non è la prima volta che l’auto viene avvistata. Già diverse apparizioni del prototipo camuffato si sono registrate in Svezia nelle scorse settimane. L’auto era impegnata nei test al freddo.

Il debutto di questa auto dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Vedremo quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane a proposito di questo atteso modello di Peugeot destinato a far parlare a lungo di se quando arriverà sul mercato per via delle sue caratteristiche.