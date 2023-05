Nuova Peugeot 3008: il leone lancia l’operazione #CamoCatch

In vista della presentazione della nuova Peugeot 3008 nel settembre 2023, la casa automobilistica del Leone sta lanciando un’operazione sui social media per consentire ai designer in erba di scegliere il camouflage per il nuovo modello. I prototipi camuffati della nuova 3008 saranno sulle strade d’Europa quest’estate e l’Operazione #CamoCatch di Peugeot che apre le porte al pubblico per esprimere la propria opinione su come sarà il tanto atteso modello prima del lancio.

Il camuffamento è diventato una pratica diffusa nell’industria automobilistica nelle prime fasi dello sviluppo di nuovi prodotti, nascondendo la carrozzeria del veicolo prima della presentazione finale. Aprendo al pubblico questa importante fase di progettazione, Peugeot incorpora la sua esperienza progettuale in ogni dettaglio del processo di sviluppo. I designer della casa francese hanno creato 10 nuovi motivi mimetici, di grande impatto e innovativi, che possono nascondere i dettagli degli esterni della nuova Peugeot 3008, dimostrando al contempo l’esperienza del team di progettazione grafica del Leone.

Peugeot ha lanciato l’iniziativa oggi (15 maggio), con una prima fase che durerà fino al 2 giugno. I canali social del marchio di Stellantis inviteranno il pubblico a scegliere il/i proprio/i mimetico/i preferito/i tra le 10 opzioni. Le votazioni saranno aperte su tutti i canali di social media del marchio: Facebook , Instagram, Twitter e LinkedIn. I sei disegni mimetici più votati saranno prodotti a giugno e utilizzati per rivestire i nuovi modelli PEUGEOT 3008 che parteciperanno ai test su strada di questa estate.

Le nuove Peugeot 3008 camuffate scenderanno in strada tra il 1° luglio e il 15 agosto. Chiunque veda il nuovo modello è invitato a scattare una foto e postare l’immagine sugli account social di PEUGEOT con l’hashtag #CamoCatch. Una selezione di partecipanti che hanno preso parte sarà invitata a un giro esclusivo dell’auto all’inizio del 2024. La casa francese ha attuato una strategia di collaborazione e partnership con giovani artisti designer, come J. Demsky ed Emeric Tchatchoua, dall’inizio del 2023.