Alfa Romeo Giulia e Stelvio: il viaggio in container verso il Messico

Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono due modelli di successo che si distinguono per il loro stile, le prestazioni e la tecnologia. Ora, queste due auto sono pronte per conquistare anche il mercato messicano, dove sono state spedite via container dal porto di Gioia Tauro. Le foto pubblicate da Shipping Italy mostrano come le Giulia e le Stelvio siano state stivate nei container, due per ogni unità. L’operazione di trasporto è stata effettuata dal gruppo Msc in collaborazione con l’operatore intermodale Medlog, per conto del gruppo Stellantis.

L’utilizzo di navi portacontainer al posto delle navi car carrier è sempre più frequente, per i vantaggi economici e operativi che ne derivano. In questo modo, si riducono i tempi e i costi di trasporto, si aumenta la sicurezza delle auto e si ottimizza lo spazio a bordo delle navi. Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio destinate al Messico sono le versioni Model Year 2023, che hanno ricevuto un aggiornamento estetico e tecnologico. Tra le novità, spiccano i nuovi fari full LED con funzione cornering, il nuovo sistema multimediale con touch screen da 8,8 pollici compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, il sistema audio Harman Kardon con 14 altoparlanti e il sistema di assistenza alla guida Alfa Connect.

Le motorizzazioni disponibili sono il 2.0 turbo benzina da 200 o 280 CV e il 2.2 turbo diesel da 160 o 190 CV, abbinati a un cambio automatico a otto rapporti. La trazione può essere posteriore o integrale Q4. Le versioni più sportive QV, con il motore V6 biturbo da 510 CV, continuano a essere presenti nel catalogo. Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono due auto che esprimono al meglio la filosofia del marchio del Biscione: passione, emozione e dinamismo. Ora, queste qualità potranno essere apprezzate anche dai clienti messicani, che riceveranno le loro auto nei prossimi mesi.