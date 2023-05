Alfa Romeo Giulia e Stelvio: il restyling approda anche in Australia

Il Costruttore del Biscione aveva presentato le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, ovvero l’ultimo restyling prima del debutto della nuova generazione dei due modelli di Segmento D del marchio, a fine ottobre dello scorso anno. Se in Italia l’approdo in concessionaria si è concretizzato all’inizio di febbraio, con prezzi a partire da 47.050 euro per la Giulia e 53.150 per lo Stelvio, ora il restyling delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio approda anche in un nuovo mercato, dall’altra parte del mondo.

Il restyling che ha riconfigurato il frontale dei due modelli di Segmento D del Biscione e la tecnologia presente all’interno dell’abitacolo, a lungo le uniche possibilità presenti a listino prima dell’approdo sul mercato della nuova Alfa Romeo Tonale, debutta ora anche in Australia. Lì le Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno disponibili a partire dalla fine di questo mese di maggio, inizialmente offerte nelle varianti Ti e Veloce; per le prestazionali varianti Quadrifoglio, appena presentate in Italia, bisognerà attendere il quarto trimestre di quest’anno.

Due gli allestimenti disponibili al lancio per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio in Australia

La gamma delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, come accennato, si compone di due soli allestimenti in questa fase di lancio per il mercato australiano. Il listino della Giulia comincia dalla Ti che viene venduta a 68.450 dollari australiani pari a 41.560 euro, al cambio attuale, mentre l’Alfa Romeo Stelvio Ti viene proposta a 76.450 dollari australiani ovvero 46.417 euro al cambio attuale. Tra le caratteristiche principali di entrambe le versioni Ti c’è una nuova griglia per la presa d’aria del paraurti anteriore, calotte degli specchietti neri, cerchi in lega da 19 pollici di diametro, fanali posteriori oscurati, fari Matrix LED adattivi, terminali di scarico opachi e, per lo Stelvio, sia un badge Q4 che il Grigio Vesuvio a corredo.

All’interno troviamo sedili in pelle, inserti in legno di quercia, volante in pelle riscaldato, leva del cambio in pelle traforata, pedaliera sportiva in alluminio e cielo nero. La vera novità è però quella relativa al nuovo virtual cockpit da 12,3 pollici, in accordo col display per l’infotainment da 8,8 pollici che rimane quello della generazione precedente sebbene ora sia stato aggiornato nelle impostazioni del sistema. C’è la piastra per la ricarica wireless oltre alla connettività Apple CarPlay e Android Auto.

In termini di sicurezza, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, già nella variante Ti includono la guida autonoma di Livello 2, il monitoraggio attivo degli angoli ciechi, abbaglianti adattivi, cruise control adattivo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la frenata di emergenza automatica. Sullo Stelvio Ti c’è anche il sistema che permette al veicolo di non arretrare durante le partenze in salita.

L’allestimento veloce prevede un nuovo diffusore, pinze dei freni rosse, badge Q2 per la Giulia e cerchi da 20 pollici con carrozzeria verniciata in Nero Vulcano nel caso della Stelvio. Di serie anche alcune caratterizzazioni specifiche per gli interni, come i sedili sportivi in ​​pelle, palette del cambio in alluminio e inserti in alluminio. L’allestimento Veloce riceve anche vetri oscurati, un sistema audio Harman Kardon a 14 altoparlanti e pelle sul cruscotto, pannelli delle portiere e bracciolo centrale. Le varianti Veloce delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio possono anche essere opzionati con vernici dedicate, tetto apribile panoramico e l’opzione di pelle nera o rossa.

I prezzi per l’Alfa Romeo Giulia Veloce aggiornata partono da 74.950 dollari australiani (45.507 euro, al cambio) mentre la Stelvio Veloce è disponibile da 82.950 dollari australiani (50.364 euro, al cambio odierno). Entrambi possono essere opzionati con un tetto apribile per 2.700 dollari australiani pari a 1.640 euro.