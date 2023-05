Alfa Romeo: il SUV elettrico che lascerà tutti a bocca aperta arriverà nel 2028

Alfa Romeo è un marchio storico dell’automobilismo, che si prepara a vivere una nuova era grazie alla sua strategia di elettrificazione. Dopo aver lanciato la Tonale, la sua prima ibrida plug-in, e aver annunciato la B-Suv, la sua prima elettrica, il Biscione ha in programma di presentare nel 2028 un SUV elettrico di grandi dimensioni, che sarà il suo modello di punta. Lo ha rivelato il ceo di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, in un’intervista al magazine britannico Auto Express.

Il nuovo E-SUV di Alfa Romeo potrebbe lasciare molti a bocca aperta

Il manager francese ha spiegato che il SUV elettrico sarà basato sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, la stessa che verrà usata da altri marchi come Peugeot e DS per le loro ammiraglie elettriche. Il SUV elettrico di Alfa Romeo avrà una lunghezza di circa 4,9 metri e un design sportivo e raffinato, ispirato alla tradizione del marchio. Il nome non è ancora stato scelto, ma Imparato ha assicurato che sarà “assolutamente legato alle radici italiane” di Alfa Romeo. Sul piano tecnico, il SUV elettrico di Alfa Romeo potrà contare su una batteria da 104 kWh, che le garantirà un’autonomia di oltre 700 km secondo il ciclo WLTP.

La potenza sarà tra i 350 e gli 800 CV, a seconda delle versioni, e la trazione sarà integrale grazie a due motori elettrici, uno per asse. Il SUV elettrico di Alfa Romeo sarà anche dotato di tutti i sistemi di connettività e assistenza alla guida più avanzati del gruppo Stellantis, tra cui il Remote Software Upgrade, che permetterà di aggiornare i software della vettura via etere senza doverla portare in officina. Il SUV elettrico di Alfa Romeo sarà un modello dalle caratteristiche davvero uniche che potrebbe lasciare molti a bocca aperta. Il veicolo sarà il quarto modello della nuova gamma del marchio, che da qui al 2028 prevede il lancio di una novità all’anno.

Prima arriverà la B-Suv nel 2024, poi la seconda generazione di Giulia nel 2025 e nel 2026 la nuova Stelvio. Con questa strategia, la casa automobilistica del Biscione punta a rilanciare le sue vendite a livello globale e a diventare un marchio credibile e rispettato nel mercato premium europeo. Imparato ha dichiarato che l’obiettivo è quello di aumentare notevolmente la presenza del marchio in tutti i principali mercati del mondo nel corso dei prossimi anni.