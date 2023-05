Abarth Metaverse Store: l’esperienza immersiva che ti fa provare la Nuova Abarth 500e

Abarth Metaverse Store è il primo e rivoluzionario showroom interattivo alimentato dal metaverso, che offre ai clienti italiani un’esperienza di marca unica e coinvolgente, basata sui valori di giocosità e innovazione del marchio dello Scorpione. In questo spazio virtuale, i clienti possono conoscere da vicino l’intera gamma Abarth 500e, la nuova versione elettrica della piccola sportiva che combina prestazioni, stile e sostenibilità.

Lo scorpione ha lanciato nelle scorse ore il suo Abarth Metaverse Store

Nello store del Metaverso, i clienti possono scoprire tutte le versioni e i colori disponibili della nuova Abarth 500e, grazie a un dialogo live con il Product Genius, Una persona reale e disponibile che risponde in modo immediato a ogni domanda. Il Product Genius illustra tutto sulla nuova Abarth 500e, partendo dallo stile esterno grintoso e attraente e dai dettagli sportivi, come il nuovo paraurti anteriore esclusivo, le linee uniche e dinamiche della minigonna laterale, stemmi e firma dedicati Abarth.

Una volta saliti a bordo, il Product Genius presenta gli interni eleganti e sobri, con una particolare attenzione alla plancia di alta qualità, ai sedili sportivi “tuned” con le “strisce dello scorpione” stampate sul tessuto, al volante in Alcantara e pelle. C’è anche una simulazione che spiega in dettaglio come ricaricare l’auto per dare una visione più completa. Come se fossero in un videogioco dove i clienti possono creare il loro “pocket rocket” e sfidarsi in una corsa adrenalinica, il nuovo Abarth Metaverse Store offre un parco giochi dove il suono e la potenza sono i protagonisti e invoglia tutti gli appassionati a personalizzare il loro piacere di guida per un’esperienza totalmente coinvolgente.

Alla fine dell’esperienza nello showroom alimentato dal metaverso, il cliente può dunque fissare un secondo appuntamento o acquistare l’auto che ha scelto. L’Abarth Metaverse Store è una novità assoluta nel panorama automobilistico mondiale, che dimostra come il marchio dello Scorpione sia sempre all’avanguardia nell’offrire ai suoi clienti una brand experience innovativa e stress free. Per accedere allo store del Metaverso basta collegarsi al sito ufficiale di Abarth o scansionare il QR code presente sui canali social del marchio.