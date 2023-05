Chrysler Airflow non si farà: sarà sostituito da un nuovo modello

Il concetto di Chrysler Airflow è morto nel nome e nella forma. Motor Trend ha parlato con il capo del design di Stellantis, Ralph Gilles, che ha affermato che il CEO del marchio Chris Feuell “vuole una vettura realizzata letteralmente zero e che non abbia nulla a che fare con tutto ciò che il marchio ha mostrato fino oggi, compresa la concept car Airflow. Si sta evolvendo in una nuova direzione”. Quando MT ha parlato con Feuell del nome, il CEO ha detto: “C’è un gruppo di persone che adorano il nome Airflow e altrettante che ci pregano di non usarlo”. La rivista ritiene che il modello avrà alla fine un nome del tutto nuovo, Chrysler forse spera di eseguire un hard reset sulle percezioni degli acquirenti. La riprogettazione è abbastanza avanti e sarebbe stata mostrata in anteprima a Los Angeles all’inizio di quest’anno, Feuell ha detto che le reazioni dicono loro “abbiamo un successo tra le mani”. Anche Gilles ha confermato che il nuovo concept è piaciuto davvero tanto.

Chrysler Airflow non si farà: al suo posto un modello con nome e design inediti

Non lo vedremo fino al prossimo anno e nessuno nel marchio ha offerto un indizio su come il modello sia cambiato rispetto al concetto Chrysler Airflow che ha ormai un paio di anni. Sappiamo che Feuell sta pianificando un remake dell’intera esperienza Chrysler, dall’acquisto dei suoi prodotti online e presso i rivenditori all’assistenza post-vendita. Ha detto prima di volere che Chrysler diventi il ​​”marchio di partenza” di Stellantis, offrendo “mobilità pulita, tecnologia senza soluzione di continuità” e prezzi convenienti. Conveniente non significa quello che significava una volta, quindi non sappiamo dove i pianificatori di prodotto intendano collocare i veicoli in arrivo. Gli acquirenti di Tesla sono stati menzionati come uno degli obiettivi di Feuell, ma siamo chiaramente ancora agli inizi di questa trasformazione e tante cose potrebbero cambiare.

Chrysler Airflow

Attualmente Chrysler come Jaguar presenta una gamma molto esigua di auto per i concessionari fino all’inizio della rivoluzione dei veicoli elettrici nel 2025. E come con Jaguar, considerando per quanto tempo Chrysler è rimasta ferma, per dirla gentilmente, non sorprende che il capo voglia un modello dallo stile più avvincente. Quando il crossover a due file debutterà, siederà sulla piattaforma STLA Large, offrirà architetture elettriche da 400 e 800 volt e con batterie che alimentano fino a 700 km di autonomia. Ancora più importante, stabilirà la linea di base per la revisione del prodotto che porterà a un portafoglio completamente nuovo entro il 2028. Speriamo dunque che Chrysler possa in futuro tornare ad essere protagonista anche senza una Chrysler Airflow in gamma.