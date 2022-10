Chrysler miglior marchio per affrontare Tesla secondo il suo CEO

Il CEO di Chrysler Chris Feuell, suggerisce che il suo marchio potrebbe essere quello nella posizione migliore per sfidare il leader dei veicoli elettrici Tesla in futuro. La formazione di Chrysler al momento include solo un minivan e una berlina, due segmenti in contrazione. E sebbene sia stato il primo marchio che fa parte di quella che ora è Stellantis a introdurre un ibrido plug-in negli Stati Uniti sulla Pacifica, il lancio del suo primo veicolo completamente elettrico non è previsto fino al 2025.

Chris Feuell: il CEO di Chrysler pensa che il suo brand possa competere in futuro con Tesla

Ma l’idea, afferma Feuell, è quella di attrarre acquirenti più giovani, più diversificati e urbani – come ha attratto Pacifica Hybrid – con una gamma completamente elettrica di almeno tre veicoli che sarà lanciata entro il 2028. Il suo concept Airflow, svelato nei mesi scorsi, ha messo in mostra le nuove piattaforme software della casa automobilistica per competere in futuro con Tesla.

“Tutti stanno cercando Tesla”, ha detto Feuell dal salone dell’auto di Detroit il mese scorso, “ma penso che Chrysler sia l’unico marchio nel portafoglio che ha la capacità di farlo, perché saremo iper-concentrati solo su un’offerta BEV e abbiamo mostrato un po’ di quello che faremo quando abbiamo svelato il concept Airflow. È molto aerodinamico e contemporaneo con una tecnologia studiata con cura che aiuta a rendere l’esperienza di guida più facile, migliore e più sicura. E penso che abbiamo una vera possibilità di affrontare Tesla”.

Ricordiamo che Chrysler ha ottenuto una nuova leadership e una nuova visione, e l’anno scorso Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha affermato di aver concesso a tutti i 14 marchi della casa automobilistica 10 anni per dimostrare il loro valore all’azienda. Chrysler è stata uno dei pochi brand in positivo nel calo del 6% di Stellantis nelle vendite statunitensi del terzo trimestre, condiviso la scorsa settimana con transazioni in aumento del 39% anno su anno poiché la produzione ostacolata dalla carenza di semiconduttori è migliorata.

Ti potrebbe interessare: Chrysler Pacifica Hybrid: Stellantis ha risolto un grave problema