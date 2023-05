Stellantis ferma la costruzione dell’impianto di batterie in Canada

Stellantis ha confermato nelle scorse ore di aver interrotto la costruzione di una parte di un impianto di batterie per veicoli elettrici (EV) a Windsor, Ontario, perché il governo federale non ha mantenuto quanto promesso. La casa automobilistica – che produce auto Chrysler, Ram e Fiat tra le altre – e il produttore di batterie sudcoreano LG Energy Solution hanno annunciato l’impianto da 5 miliardi di dollari l’anno scorso e hanno affermato che avrebbe dovuto creare 2.500 posti di lavoro.

Stellantis stoppa i lavori per la costruzione della sua Gigafactory in Canada in attesa di un accordo con il governo

Venerdì, Stellantis ha dichiarato che passerà a “piani di emergenza” se Ottawa non dovesse rispettare i suoi impegni negoziali”. Il produttore ha precedentemente affermato che il sito di Windsor produrrà sia celle agli ioni di litio che moduli batteria di celle collegate. Un portavoce di Stellantis ha detto lunedì che alcune attività di costruzione per la porzione di celle del sito di Windsor continuano, ma la maggior parte della costruzione presso l’impianto di batterie era nella parte del modulo, e che è cessata. Il portavoce non ha potuto commentare se la parte cellulare della struttura sia a rischio mentre la società esplora i suoi “piani di emergenza”.

Tutti i livelli di governo dovevano fornire sostegno finanziario all’accordo in corso. Ottawa ha detto che i negoziati sono in corso. Il premier dell’Ontario Doug Ford si è detto preoccupato e il governo federale deve sostenere Stellantis nello stesso modo in cui ha fatto con la Volkswagen. L’accordo del Canada con Volkswagen include sussidi fino a 13 miliardi di dollari più una sovvenzione di 700 milioni di dollari.

Stellantis e NextStar Energy Inc. hanno annunciato l’impianto lo scorso anno e la costruzione è in corso da mesi. L’impianto dovrebbe aprire il prossimo anno. Il contributo di Ottawa doveva essere di circa $ 500 milioni. Ma l’Inflation Reduction Act, introdotto dal governo degli Stati Uniti pochi mesi dopo l’annuncio dell’impianto di Windsor, promette miliardi nei prossimi 19 anni per incentivare le aziende a costruire impianti elettrici sul loro suolo.

Quel vantaggio competitivo ha giocato un ruolo per il maggiore investimento nell’affare Volkswagen di Ottawa. Il sindaco di Windsor Drew Dilkens ha affermato in una dichiarazione che il potenziale impatto della perdita di posti di lavoro sulla comunità di Windsor sarebbe “significativo”.