Ferrari 166 MM: all’asta un rarissimo esemplare da 5 milioni di euro

L’iconica Ferrari 166 MM Touring Barchetta è senza dubbio uno dei gioielli nella corona di Ferrari. Questo modello storico ha gettato le fondamenta per il successo globale del brand di Maranello, distinguendosi per le sue vittorie totali alla Mille Miglia e alle 24 Ore di Le Mans del 1949, oltre a essere l’auto vincitrice del primo titolo sportivo di Ferrari in Sud America​.

La 166 MM, battezzata così in onore della storica vittoria di Clemente Biondetti alla Mille Miglia 1948 a bordo di una Ferrari 166 Sport, si è rapidamente affermata come una delle auto da corsa sportive più vincenti dell’epoca.

Ferrari 166 MM profilo laterale

Ferrari 166 MM: RM Sotheby’s proporrà all’asta un esemplare del 1949

Il telaio n°0024 M, il 10° dei 25 esemplari originariamente rivestiti nella desiderabile carrozzeria barchetta di Touring, è stato completato alla fine del 1949. È atteso all’asta il 20 maggio a Villa Erba da parte di RM Sotheby’s per un valore di 4/5 milioni di euro.

L’auto era dotata di pistoni da competizione, doppio scarico e un serbatoio di carburante da competizione da 100 litri, ma era anche attrezzata per un uso stradale confortevole con un interno Lusso​3​.

L’Automóvil Club Argentina ha ordinato la vettura con una finitura unica che rendeva omaggio ai colori nazionali argentini di Avorio e Blu. Ha fatto il suo debutto al Salone di Parigi nel 1949, e due mesi dopo, è stata spedita in Argentina. Lì, il pilota privato Carlos Menditeguy ha guidato la 166 MM a una vittoria schiacciante a Mar del Plata il 15 gennaio del 1950​​.

Dopo il breve soggiorno in Argentina, la 0024 M è stata restituita alla fabbrica di Maranello e venduta a novembre 1950 al milanese Luigi Francesco Zaccaria Terravazzi​​. Quest’ultimo ha partecipato alla Mille Miglia del 29 aprile 1951 con la Ferrari, terminando ottavo in classe. Solo 10 giorni dopo, Terravazzi ha venduto la Ferrari 166 MM a Palmer ed è stata schierata alla Coppa della Toscana il 3 giugno 1951 e poi alla cronoscalata Susa-Moncenisio il 21 luglio, terminando 11ª in generale.

Nel 1986 è stato effettuato un restauro completo

Nel corso dei cinque anni successivi, la vettura è passata attraverso le mani di tre proprietari italiani, ricevendo infine una nuova carrozzeria in alluminio berlinetta da Vignale nel 1954. Nel 1956, è stata venduta a Theodore Pala, residente a Los Angeles. In questo periodo, come molte auto da corsa del cavallino rampante, il gruppo propulsore originale è stato rimosso in favore di un V8 di Chevrolet per mantenere l’auto sulla strada​.

Nel dicembre 1974, il telaio 0024 M è stato venduto al collezionista Gary Schonwald, che successivamente ha acquisito il motore e il cambio originali. Nel 1986, il modello è stato venduto ad un rivenditore del Connecticut, che ha incaricato Neil Twyman di Potters Bar di condurre un restauro completo.

I lavori meccanici sono stati affidati al rispettato Jim Stokes mentre una nuova carrozzeria barchetta nello stile originale Touring è stata realizzata a mano dal noto esperto di carrozzerie Bob Ford​. Dopo il completamento dei lavori di restauro alla fine del 1989, la 166 MM è stata acquistata da un appassionato californiano, che l’ha tenuta per sei anni prima di venderla a un collezionista giapponese. Successivamente, la Ferrari è stata presentata come auto di copertina del numero estivo 1996 della rivista Prancing Horse.

Dopo essere passata tra le mani di un secondo collezionista giapponese, il telaio 0024 M è ritornato in possesso americano nel marzo 2008, prima di essere venduto al suo più recente proprietario americano, un rinomato collezionista di Ferrari di livello mondiale, nel 2011​2​.

La Ferrari 166 MM Touring Barchetta è da sempre una delle auto da corsa sportive più ambite di Ferrari e rimane un capolavoro artigianale dell’ingegneria del marchio modenese. L’originale e unico schema di colori che questa vettura ha indossato un tempo aggiunge un ulteriore valore alla sua provenienza.

Le Touring Barchettas vengono messe all’asta circa una volta ogni 5 o 10 anni, offrendo al prossimo proprietario l’opportunità di acquisire un esemplare del modello che ha ottenuto due vittorie complessive alla impegnativa Mille Miglia.