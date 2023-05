Motor Valley Fest 2023: weekend ricco di esposizioni ed eventi

Oggi entra nella fase clou il Motor Valley Fest 2023, che trasformerà Modena in un vero e proprio museo diffuso dedicato alle eccellenze a due e quattro ruote, che nella Terra dei Motori non mancano certo all’appello. Per gli amanti della storia, molto interessanti gli spazi dedicati al mitico ingegnere Mauro Forghieri, nel Cortile Giulio Cesare dell’Accademia Militare di Palazzo Ducale e al Museo Enzo Ferrari. Alcuni cimeli legati al grande progettista del “cavallino rampante” saranno offerti alla visione del pubblico in occasione della mostra della Casa d’Aste della Motor Valley di Giusti e Battaglia e della collezione privata della famiglia Giusti.

Dicevamo del Museo Enzo Ferrari di Modena: questo, fino a domenica 14 maggio, sarà aperto dalle 9.30 alle 19.00, con visite guidate gratuite fino a esaurimento alle ore 10:00 e 15:00 in italiano e alle ore 11:00 e 16:00 in inglese. Nel biglietto di ingresso sarà inclusa la consegna a tutti i visitatori di un piccolo omaggio legato alla mostra “Game Changer”. Nel piazzale antistante la struttura, per il Motor Valley Fest 2023, saranno esposti alcuni esemplari di Ferrari attualmente in listino, tra cui le recenti Purosangue e 296 GTS.

Alla Casa Natale di Enzo Ferrari, una coinvolgente mostra sui motori del “cavallino rampante”, stradali e di Formula 1. La loro storia sarà raccontata attraverso l’esposizione di alcune vetture. Possibile, fino a domani, fare delle visite guidate su prenotazione al Museo Stanguellini: anche questa una bella opportunità, specie per gli amanti dell’automobilismo romantico. Durante il weekend, lo showroom Maserati in Via Divisione Acqui 17 sarà aperto e visitabile gratuitamente dalle 9.00 alle 18.00. Su prenotazione e a pagamento, si potrà partecipare al factory tour, per tuffarsi nella magia della linea di produzione della MC20, supercar di riferimento dell’era moderna del “tridente”.

Tante le altre visite possibili nelle realtà del collezionismo e della produzione locale, nel mondo delle due e quattro ruote. Assortito anche il ventaglio delle attività collaterali. Di particolare interesse le parate, le sfilate e i raduni. Oggi, sabato 13 maggio, dalle 16:30 alle 18:30, nel centro di Modena passerella di alcune Ferrari d’eccellenza iscritte alla terza edizione del concorso “Cavallino Classic Modena“. Tour nell’area, fra Bologna e Modena, sempre in data odierna, per le circa 150 vetture protagoniste di “Moto & Supercars Made in Motor Valley”, con Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo, Lancia, Dallara, De Tomaso. Esposizione finale, dalle 20 in poi, in Piazza Roma.

Oggi e domani, al Motor Valley Fest 2023, andrà in scena il 23° Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, realizzato da Terme della Salvarola in collaborazione con i Musei Ferrari, Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Modena, Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese e Maranello, Bper, Aci Modena e Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale. La proclamazione dei vincitori avverrà sempre in piazza Roma, nel pomeriggio di domani. Special guest sarà il Registro Italiano Alfa Romeo, che porterà alcuni affascinanti esemplari del “biscione”.

