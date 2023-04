Motor Valley Fest 2023: auto da sogno nella terra dei motori

Si avvicina a passo spedito il Motor Valley Fest 2023, che andrà in scena dall’11 al 14 maggio a Modena, capitale della terra dei motori. Gli appassionati sono pronti a tuffarsi nelle emozioni di questo evento, giunto alla quinta edizione. Si profila un grande festival a cielo aperto, tutto da vivere. Il via alle danze, nella giornata inaugurale, prenderà forma alle ore 9, con l’ormai consueto convegno al Teatro Pavarotti, al termine del quale avverrà il classico taglio del nastro, previsto per le 12.30, nel cortile d’onore dell’Accademia Militare. Diversi talk e tavole rotonde prenderanno forma nel corso del pomeriggio.

Ancora meeting e approfondimenti nella giornata di venerdì 12 maggio, affiancati da altri appuntamenti culturali ed enogastronomici, ma agli appassionati interessa soprattutto l’adrenalina regalata dalla presenza, nelle vie e nelle piazze, delle moto e delle auto dei costruttori dell’Emilia Romagna. Qui le corde emotive saranno stimolate al meglio, per un piacere tutto da gustare. Tra i tantissimi eventi, la mostra dedicata al compianto ingegnere Mauro Forghieri, artefice di tante pagine vittoriose della storia Ferrari.

Piacere sensoriale alle stelle con il Best of Motor Valley, al Palazzo Ducale, grazie all’esposizione al pubblico di alcune delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente di marchi amatissimi come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Ducati e Dallara. In Piazza Grande la passione per i motori sarà tenuta calda dal Villaggio Motor Valley, con la partecipazione dei piloti professionisti della scuola Portamiinpista, affiliata ASI e alla Motor Valley. Forte l’attesa per le parate in città. Fra queste spicca quella del pomeriggio di sabato 13 maggio con le 25 Ferrari d’eccellenza protagoniste, da venerdì 12 a domenica 14 maggio, di Cavallino Classic Modena, concorso d’eleganza giunto alla sua terza edizione.

Sempre nella giornata di sabato 13, sfilata tra la Romagna, la Riviera Romagnola, la via Emilia, Bologna e Modena di oltre 200 moto Ducati e di 100 supercar emiliane a marchio Ferrari e Lamborghini, ma non solo. Le vetture rimarranno in mostra finale in Piazza Roma fino a tarda serata. Da giovedì 11 a domenica 14 maggio ci sarà anche l’evento “60° Lamborghini Anniversary & Supercars” un raduno itinerante tra Modena, la Romagna e la Riviera Romagnola, con una trentina di vetture del “toro”. Sabato 13 e domenica 14 maggio si svolgerà il 23° Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, realizzato dalle Terme della Salvarola in collaborazione con i Musei Ferrari, la Regione Emilia Romagna, i Comuni di Modena, Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese e Maranello, Bper, Aci Modena e il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale.

La domenica mattina tutte le auto in gara saranno schierate sul “green carpet” del parco di Salvarola Terme e si faranno ammirare allo stabilimento liberty delle Terme della Salvarola. Nel pomeriggio di domenica in Piazza Roma a Modena saranno proclamati i vincitori delle categorie e premiata la Best of Show. Special Guest del 2023 sarà il Registro Italiano Alfa Romeo, che porterà una selezione delle migliori vetture del “biscione”, accanto a classi aperte a prestigiose vetture di tutti i marchi. Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti previsti nel nutritissimo programma di Motor Valley Fest 2023, che sta già scaldando i cuori degli appassionati. Ancora poche settimane e si entrerà nel vivo. Le emozioni da sogno sono assicurate.

Fonte | Motor Valley Fest