Citroën C5 X: un nuovo body kit riporta in vita l’iconica CX

Nonostante sia un modello arrivato da poco sul mercato, la Citroën C5 X presenta alcuni riferimenti stilistici alle ammiraglie d’epoca della casa automobilistica francese. Il canale YouTube cinese Bai Ning’s car time ha voluto accentuare i suoi tratti stilistici storici attraverso la creazione di un body kit ispirato all’iconica CX, che applica un restyling sia esterno che interno.

Il primo dettaglio che salta subito all’occhio è l’altezza da terra in quanto la C5 X è stata equipaggiata con delle sospensioni pneumatiche aftermarket, consentendogli di salire e scendere di circa 100 mm in base alle preferenze del guidatore.

Citroën C5 X retrò profilo laterale

Citroën C5 X: un canale YouTube cinese ha svelato un body kit retrò per l’ammiraglia

Proseguendo, il rivestimento esterno dell’attuale ammiraglia del marchio di Stellantis è stato modificato con alcune parti in tinta con la carrozzeria al posto delle parti in plastica non verniciate sui passaruota. I componenti della parte inferiore della carrozzeria sono stati invece resi cromati.

Lo stesso trattamento è stato applicato alle calotte degli specchietti retrovisori esterni e alle maniglie delle portiere, in tinta con il rivestimento superiore dei finestrini, rispecchiando l’originale Citroën CX.

Lateralmente possiamo apprezzare i nuovi cerchi in lega lucidi a forma di disco e i caratteristici copriruota posteriori. Nella Citroën C5 X, i copriruota presentano un aspetto un po’ strano se consideriamo la forma non rotonda dei parafanghi posteriori.

Per quanto riguarda l’abitacolo, Bai Ning’s car time ha eliminato le finiture nere della vettura di serie mentre il rivestimento interno è stato completamente rinfoderato. Possiamo vedere dei rivestimenti in pelle beige per sedili e pannelli delle portiere, delle finiture marroni per il cruscotto, degli inserti in Alcantara coordinati sulle portiere e della pelle scamosciata arancione per tetto e montanti.

In base a quello che riusciamo a capire dai due video pubblicati su YouTube, il body kit retrò non verrà commercializzato; quindi, si tratta di un progetto one-off.

Propone un abitacolo spazioso e moderno

Ricordiamo che la Citroen C5 X è stata presentata per la prima volta nel 2021. Si tratta di una vettura che combina elementi di berlina, crossover e station wagon, creando un design originale e distintivo.

È lunga 4,80 metri, larga 1,86 metri e alta 1,48 metri, con un passo di 2,78 metri. Il suo design è caratterizzato da linee fluide, una griglia anteriore a doppia ala, dei fari a LED sottili e dei cerchi in lega di grandi dimensioni. Presenta inoltre un paraurti posteriore largo e un grande portellone che si estende fino ai paraurti.

L’interno della C5 X è spazioso e moderno, con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. La plancia presenta un display touch centrale da 12 pollici mentre un altro schermo da 6 pollici fornisce informazioni al guidatore. È inoltre dotata di una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida e di connettività avanzata.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la C5 X è disponibile con motori a benzina e ibridi plug-in. Si presenta come un’auto molto versatile grazie alla sua capacità di adattarsi a differenti esigenze di guida. Ad esempio, grazie alle sospensioni adattive, può variare l’altezza da terra a seconda delle condizioni stradali, offrendo sia un comportamento sportivo che una guida più confortevole.

Non manca un’ampia capacità di carico con spazio di 545 litri nel bagagliaio che si estende fino a 1640 litri con i sedili posteriori abbattuti. Citroën ha dedicato maggiore attenzione anche al comfort dei passeggeri.

I sedili anteriori sono disponibili con la funzione di massaggio e riscaldamento mentre quelli posteriori possono essere regolati in diverse posizioni per offrire un comfort personalizzato. Inoltre, l’auto dispone di un sistema di purificazione dell’aria avanzato che utilizza un filtro HEPA per garantire un ambiente interno salubre.

C’è anche un tetto panoramico che si estende per tutta la lunghezza del tetto, offrendo una vista ampia e luminosa dell’ambiente esterno. Questo elemento di design, unito alle finiture eleganti e ai dettagli in rame, conferisce alla Citroën C5 X un aspetto sofisticato e di classe.