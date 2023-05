Ferrari Challenge Europe: questo weekend si corre in Austria sullo Spielberg

Dopo l’avvincente prova sul Misano World Circuit Marco Simoncelli a fine aprile, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è atteso nel fine settimana in Austria, sul circuito di Spielberg, per il terzo appuntamento stagionale.

Sono oltre 50 le Ferrari 488 Challenge Evo annunciate al via di una sfida sportiva che chiamerà i piloti a misurare le proprie ambizioni mentre si entra nel vivo della stagione.

Le Ferrari 488 Challenge Evo correranno questo weekend sul circuito di Spielberg

Ferrari Challenge Europe: oltre 50 vetture sono attese alla gara austriaca

Una penalizzazione di 5 secondi per superamento dei limiti del tracciato e un’uscita di pista a pochi giri dalla fine nelle due prove di Misano hanno rallentato la fuga solitaria di Eliseo Donno di Radicci Automobili in testa alla classifica generale del Trofeo Pirelli.

Il giovane salentino, che in Romagna ha fatto registrare giri da record nelle qualifiche e in gara, ha confermato comunque tutto il suo talento ed è pronto al completo riscatto nell’appuntamento sul tracciato della Stiria.

A contendergli la leadership saranno ancora una volta gli esperti Max Mugelli di CDP – Eureka Competition e l’ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil di Gohm – Baron Motorsport, insieme ai giovani e promettenti Thomas Fleming di HR Owen – FF Corse e Bence Valint di Rossocorsa – Ferrari Budapest), che si sono divisi i successi nelle due gare del round italiano.

Inarrestabile sembra invece la marcia di Franz Engstler di Charles Pozzi GT Racing nel Trofeo Pirelli Am. Il tedesco, vincitore della Coppa Shell 2022, non ha patito il cambio di classe, mettendo in fila quattro successi consecutivi e allungando nella graduatoria generale. Dei suoi più immediati inseguitori, Hanno Laskowski di Emil Frey e Nicolò Rosi di Kessel Racing, sarà presente in Austria solo il primo, mentre in tanti tenteranno di interrompere la sua striscia vincente.

Il duplice successo di Misano ha permesso ad Axel Sartingen di Lueg Sportivo – Herter Racing di scavare un primo solco sui diretti avversari in Coppa Shell, anche se la sfida è apertissima. A guidarla saranno Manuela Gostner di CDP – MP Racing e Fons Scheltema di Kessel Racing attardati rispettivamente di 24 e 29 punti dopo la sfortunata seconda prova in Romagna, oltre a Willem van der Vorm di Scuderia Monte-Carlo, che ha parzialmente riscattato la prematura uscita di Gara 1 con pole position e seconda piazza nella corsa della domenica.

La Coppa Shell Am ha trovato un protagonista inaspettato in Kirk Baerwaldt di Kessel Racing. Dopo i due podi di Valencia, il pilota di Singapore con all’attivo tre stagioni nella serie nordamericana del Ferrari Challenge, ha ottenuto a Misano la prima vittoria europea, scalando la prima posizione in graduatoria generale. Nell’avvincente e sempre molto numerosa serie dedicata ai gentlemen drivers sono però tanti i piloti che ambiscono al successo a Spielberg.

Il programma completo

Dopo i test e le prove libere di oggi, le qualifiche del Trofeo Pirelli sono previste per domani dalle 09:00, seguite alle 09:45 da quelle della Coppa Shell e alle 10:15 dalla Coppa Shell Am. Gara 1 del Trofeo Pirelli prenderà il via alle 14:00 e di Coppa Shell alle 17:15 sulla distanza di 30 minuti. Programma delle qualifiche e della seconda prova del Trofeo Pirelli identici domenica 14 maggio mentre la Coppa Shell vedrà bandiera verde alle 15:15.

Le qualifiche e le gare saranno visibili in diretta, gratuitamente e con commento in lingua inglese, sul sito Web di Ferrari e sul canale YouTube di Ferrari. In Italia, Sky trasmetterà in diretta sul canale 207 (Sky Sport F1) le gare di sabato mentre sul canale 204 (Sky Sport Arena) quelle di domenica. Nel Regno Unito e in Germania, le quattro prove saranno trasmesse in diretta rispettivamente su Sky Sports F1 e su Sky Sport F1.