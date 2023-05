Ferrari supera Stellantis per valore di mercato

Ferrari ha raggiunto un’altra soglia di valore di mercato davvero importante in questo periodo. Dall’inizio dell’anno, le azioni della casa automobilistica del cavallino rampante hanno guadagnato infatti il 34 per cento rispetto allo scorso anno e questo slancio ha portato il valore di mercato del produttore automobilistico di Maranello a 49,2 miliardi di euro (53,9 miliardi di dollari). Così, il valore di mercato della Ferrari ha superato quello dell’intero gruppo Stellantis, che ospita al suo interno marchi come Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Citroen, Opel, Lancia e Peugeot. Nello stesso periodo, il valore di mercato di Stellantis è rimasto fermo a 47,1 miliardi di euro.

Ferrari: la casa automobilistica del cavallino rampante ha superato il gruppo Stellantis come valore di mercato

Il gruppo Stellantis include anche la rivale italiana della Ferrari, la Maserati. Stellantis ha venduto in totale 5,78 milioni di veicoli lo scorso anno, mentre Ferrari ha venduto 13.221 veicoli. Il modello SUV della Ferrari, Purosangue è in vendita per 390 mila euro ed è sold out fino al 2025. Solo di recente sono stati riaperti gli ordini ma chi prenota adesso il SUV lo riceverà non prima del 2026.

Il recente aumento del valore di mercato della Ferrari ha indotto gli operatori del mercato ad aggiornare le proprie aspettative al rialzo. Sebbene RBC Capital abbia notato che i risultati sono stati meno buoni del previsto nel primo trimestre, ha aumentato il prezzo obiettivo a 321 euro. Le azioni della società hanno chiuso lunedì a 268,50 euro.

Dunque Ferrari vive un ottimo momento e per il futuro ha annunciato l’arrivo di numerose novità nella sua gamma con l’obiettivo di fare sempre meno ma senza perdere la propria esclusività e prestigio. Non a caso nonostante l’enorme richiesta per il SUV Purosangue si è deciso di limitare la sua vendita che ogni anno non può superare il 20 per cento del totale delle vendite complessive della casa automobilistica del cavallino rampante. Per il resto sono attese numerose altre novità tra cui la prima auto elettrica che arriverà nel 2025 e su cui per il momento è ancora fitto il mistero. Il CEO Vigna nelle scorse ore ha pure ribadito che il cavallino rampante continuerà a puntare ancora per molto tempo sui motori a combustione grazie agli e-fuel.