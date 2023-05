Ferrari: i motori a combustione avranno ancora vita lunga nella sua gamma secondo Vigna

L’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna nelle scorse ore ha suggerito che il marchio del cavallino rampante potrebbe continuare a vendere auto a combustione dopo il 2035, in linea con il piano dell’Unione Europea per consentire alle auto alimentate con gli e-fuel di rimanere in vendita. A marzo, l’UE ha annunciato che alcune auto alimentate esclusivamente con e-fuel sarebbero state autorizzate a rimanere in vendita oltre il divieto regionale di vendita di nuove auto con motore a combustione nel 2035, sollevando l’intrigante possibilità che marchi a basso volume come la Ferrari continuino a costruire e vendere auto non elettrificate.

Benedetto Vigna ha suggerito che Ferrari potrebbe continuare a vendere auto a combustione dopo il 2035

Parlando al Financial Times Future of the Car Conference di Londra, Vigna ha affermato che il marchio rimane sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di neutralità del carbonio entro il 2030 e che lancerà la sua prima auto elettrica nel 2025 come precedentemente annunciato, ma la capacità di continuare a vendere le auto con motore a combustione sono una manna perché “l’ICE ha ancora molto da fare”.

La Ferrari finora è rimasta a bocca chiusa sul design, la composizione tecnica e il posizionamento della sua prima auto elettrica, ma Vigna afferma che tutte le linee di fornitura dei componenti sono state tracciate e lascia intendere che l’auto è quasi pronta per il suo debutto: “È Il 2023 e il 2025 è domani…” Vigna si è fermato prima di confermare che l’investimento in motori completamente nuovi è possibile. La Ferrari ha attualmente in portafoglio un V6 da 3,0 litri, un V8 da 3,9 litri e un V12 da 6,5 ​​litri, i primi due dei quali sono già stati utilizzati nelle supercar ibride 296 GTB e SF90 Stradale.

È importante sottolineare che la proposta di esenzione dell’e-fuel dell’UE impone che qualsiasi auto a combustione in vendita dopo il 2035 non possa funzionare con nient’altro che e-fuel, il che significa che qualsiasi motore esistente dovrebbe molto probabilmente essere pesantemente rielaborato per soddisfare i requisiti. Vedremo dunque quali novità arriveranno in proposito dalla Ferrari che comunque ha confermato il lancio nel 2025 della prima auto completamente elettrica della quale però al momento non si sa molto. Vigna infatti ha preferito limitarsi a dire che ormai manca poco al suo debutto lasciando intendere che è quasi pronta.