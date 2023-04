Ram 1500 TRX Havoc Edition debutta ufficialmente in Europa

In occasione della quarta tappa del Campionato MXGP 2023, corso sul circuito di Pietramurata (TN), Ram ha presentato al pubblico europeo il nuovo Ram 1500 TRX Havoc Edition. Il prestante modello ha cominciato ad essere commercializzato negli Stati Uniti nel primo trimestre di questo 2023.

Caratterizzata da un esclusivo colore esterno Baja Yellow e contraddistinta da una varietà di scelta estrema per una personalizzazione fuori dal comune, questa versione del 1500 TRX è prodotta in edizione limitata.

Ram 1500 TRX Havoc Edition interni

Ram 1500 TRX Havoc Edition: la speciale versione arriva nel mercato europeo

Il braccio destro europeo ha presentato live il prodotto alla stampa, attraverso un evento che ha permesso ai giornalisti invitati di vivere un’esperienza unica, con un walkaround immersivo attorno alla vettura per scoprirne ogni dettaglio, seguito da una drive experience attraverso la quale testare tutta la potenza del motore Hemi V8 da 6.2 litri e da uno speciale emotional drive all’interno del circuito di gara.

Un’esperienza che ha suggellato la duplice partnership del marchio di Stellantis, partner ufficiale del Campionato MXGP per il 2023 ed ancora al fianco del team Red Bull KTM Factory Racing per questa stagione. All’evento ha preso parte anche Tony Cairoli, da quest’anno Team Manager del team Red Bull KTM Factory Racing.

Il nuovo Ram 1500 TRX Havoc Edition rappresenta un’occasione unica per gli appassionati del marchio, che avranno l’opportunità di creare il proprio TRX con un livello di customizzazione mai sperimentato prima d’ora. La produzione del pick-up è contingentata per via dell’esclusività del suo propulsore. Il veicolo presenta infatti una combinazione unica di tecnologia, grafica, prestazioni ed aspetto esterno.

L’esclusività è evidenziata già dagli esterni, per i quali il pacchetto di equipaggiamenti TRX Level 2 viene arricchito dalla grintosa e brillante tonalità Baja Yellow per la carrozzeria. Il Ram 1500 TRX Havoc Edition rappresenta la terza versione caratterizzata da un colore esclusivo, dopo la serie speciale Ignition in Orange e quella Sandblast in Mojave Sand.

Ad un equipaggiamento full optional, caratterizzato da tetto panoramico con doppio pannello, pedane off-road, telecamera a 360°, avviso di mantenimento di corsia, radar anticollisione, sedili riscaldati e ventilati e Launch Control, si aggiunge una serie di caratteristiche distintive, tra le quali spiccano i cerchi neri da 18” con bloccaggio centrale, che montano uno specifico pneumatico realizzato per la massima trazione in off-road e per resistere alle partenze brucianti permesse dai 712 CV.

Lo speciale pick-up offre una selezione di contenuti dedicati altrettanto ampia per quel che riguarda gli interni, con cuciture in Prowler Yellow, compreso il logo TRX ricamato sullo schienale del sedile, finiture esclusive in ​​fibra di carbonio, un volante a fondo piatto in pelle alcantara e fibra di carbonio, la speciale targhetta commemorativa TRX Havoc con il numero di telaio, posta sul bracciolo centrale, e il display head-up.

La grande novità della versione 2023 è rappresentata dal quadro strumenti digitale con display da 12 pollici del conducente, già introdotto anche sugli altri modelli della gamma, con gli schermi che presentano tutte le grafiche personalizzate TRX in Baja Yellow per questa edizione speciale.

Sotto il cofano c’è un Hemi V8 da 712 CV

Il Ram 1500 TRX Havoc Edition 2023, prodotto e commercializzato in edizione limitata attraverso la rete AEC & KWA, spicca anche per prestazioni, vantando il motore più potente mai utilizzato su un pickup e posizionandosi come leader del segmento. Il veicolo vanta infatti l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri da 712 CV.

Con un cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti ad alta capacità, il veloce e potente pick-up offre prestazioni senza compromessi e consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Caratterizzato da raffinatezza e ricercatezza da leader del segmento – con interni lussuosi con materiali pregiati, un’incredibile attenzione ai dettagli, qualità e comfort di guida – il 1500 TRX presenta peculiarità mai offerte prima in un pick-up.

In grado di guadare l’acqua fino a 80 cm, di trainare fino a 3500 kg e di avere una capacità massima di portata utile di 594 kg, per affrontare le condizioni più difficili con una capacità estrema, il modello spicca per guida e maneggevolezza ai vertici della categoria, e per una messa a punto orientata ad offrire la massima robustezza e controllo per un veicolo così potente.

Per garantire le massime prestazioni in off-road, il TRX è equipaggiato con sospensioni meccaniche, regolabili dal sistema di bordo in sei differenti modalità (Sport, Snow, Baja, Rock, Mud/Sand e Custom).

Progettato e testato per affrontare le condizioni più difficili con estrema capacità e durata, il Ram 1500 TRX rappresenta il modello di punta della casa automobilistica americana. Non a caso sarà il principale veicolo presente anche in questa stagione al fianco dei team Red Bull KTM Factory Racing.