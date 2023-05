Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio in arrivo? Ecco cosa ha detto Larry Dominique

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio è una di quelle versioni di cui spesso si è parlato quando ancora il modello doveva debuttare e anche in seguito. In tanti si sono domandati se un modello di questo tipo avrebbe mai fatto parte della gamma del nuovo SUV. In passato sulla questione è intervenuto anche il CEO del Biscione Imparato che non ha escluso del tutto l’arrivo di questa auto dicendo che però Tonale avrebbe dovuto confermarsi come un vero e proprio successo di mercato, cosa che tra l’altro sembra stia avvenendo per davvero.

Ecco cosa ha detto il CEO di Alfa Romeo in Nord America, Larry Dominique, a proposito di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio

Di recente un altro dirigente della casa automobilistica del Biscione è tornato sulla questione relativa all’arrivo o meno di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio. Ci riferiamo a Larry Dominuqe, capo di Alfa Romeo in Nord America, il quale durante una recente intervista rilasciata a The Drive ha lasciato una porta aperta all’arrivo di questo veicolo anche se ha lasciato intendere che è davvero molto difficile.

Larry Dominique, Senior Vice President e Head of Alfa Romeo and Fiat North America, ha dichiarato a The Drive che se la casa automobilistica non può offrire lo stesso salto di potenza con il Tonale come già fa con le sue auto esistenti, non è interessata ad annacquare il marchio Quadrifoglio. “Se non siamo in grado di fornire il livello di prestazioni o il delta di prestazioni già riscontrato nei nostri modelli attuali, non lo faremo”, ha affermato Dominique, rispondendo a una domanda sul possibile arrivo di un concorrente per la BMW M o per Mercedes-AMG. ” Jean-Philippe Imparato e io siamo aperti, ma solo con i giusti livelli di prestazioni”, ha aggiunto.

Dominique ha continuato dicendo che l’auto non è stata sviluppata sotto la sua supervisione o quella dell’attuale CEO, il che rende la flessibilità della piattaforma qualcosa che non hanno avuto voce in capitolo nel determinare. “Per Tonale, le premesse di base della piattaforma e del gruppo propulsore sono state definite prima che entrassimo entrambi nei nostri ruoli, quindi stiamo esaminando e studiando cosa potremmo fare con Tonale, ma al momento non abbiamo trovato una risposta che ci abbia del tutto soddisfatti”.

“Cercheremo sempre di offrire versioni leggermente migliorate dei nostri allestimenti più elevati come Veloce e così via, ma una Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio dovrebbe sempre garantire un livello altissimo”, ha aggiunto. “Non voglio un impostore. Non voglio inquinare il marchio Quadrifoglio. Voglio assicurarmi che restiamo puri”.