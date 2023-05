Fiat Cronos: la berlina raggiunge le 300.000 unità prodotte 

Giornata di festeggiamenti presso lo stabilimento Ferreyra di Cordoba: Fiat Cronos ha raggiunto le 300.000 unità prodotte a soli cinque anni dall’inizio della sua produzione. Con questo dato la berlina supera il segno di un’altra icona dell’azienda, la Fiat 600, diventando così il secondo veicolo dell’azienda italiana più prodotto in Argentina.

Lo riferisce il marchio, suffragato dai dati dell’Associazione delle fabbriche automobilistiche (ADEFA), secondo i quali la berlina ha superato le oltre 294.197 unità prodotte dell’iconica “Fitito” e si colloca al secondo posto, solo dietro la Siena. A tal proposito, Martín Zuppi, numero uno della casa italiana in Argentina, ha dichiarato: “Fiat Cronos continua a raggiungere traguardi che ci riempiono di orgoglio: ha raggiunto la produzione dell’unità n. 300.000 dopo il suo lancio 5 anni fa, e ad aprile si è confermato come il veicolo più venduto per 34 mesi consecutivi, che rappresenta una performance commerciale storica per Stellantis Argentina. Congratulazioni a questo grande team Fiat per la loro inesauribile passione, professionalità e strategia”.

Presentata nel 2018, la Fiat Cronos è cresciuta rapidamente nelle vendite fino a raggiungere la prima posizione nella classifica auto e poco dopo la classifica generale, essendo il veicolo più venduto di qualsiasi tipo in Argentina, posizione che mantiene per il terzo anno consecutivo. Il modello è diventato il punto di riferimento e l’unico promotore del segmento con una quota del 13 per cento del mercato totale. A febbraio 2022 ha raggiunto una quota di mercato del 15,2 per cento, miglior record di Fiat dal 1993, contribuendo a consolidare la leadership del Gruppo Stellantis in Argentina. Si distingue inoltre per essere quello con la maggiore integrazione di componenti nazionali: circa una parte su due è prodotta da PMI locali. Da evidenziare anche le performance commerciali al di fuori del Paese: nel mercato brasiliano, il più importante della regione.

L’ultimo aggiornamento di Fiat Cronos è stato lanciato a marzo di quest’anno, con un restyling della sua gamma, ora composta da quattro versioni: Like, Drive Pack Plus, Stile e Precision, quest’ultima l’unica rimasta invariata rispetto alla linea MY2023. La versione Like 1.3 GSE sostituisce la versione Attraente 1.3 GSE. Tra le principali novità che incorpora, spiccano di serie i cerchi in lega da 15 pollici insieme agli specchietti in tinta con la carrozzeria e alle maniglie delle porte (precedentemente nere).