L’Alfa Romeo Tonale è un successo: al top in Italia fra le C-SUV premium

C’è un dato che in parte sorprende in relazione alle vendite registrate da Alfa Romeo in questi primi mesi dell’anno. L’Alfa Romeo Tonale può essere considerata come un autentico successo commerciale per il Costruttore del Biscione. I primi mesi di questo nuovo anno confermano infatti una tendenza fortemente positiva per il primo C-SUV elettrificato di casa Alfa Romeo.

Basti pensare che durante i primi tre mesi del 2023 le vendite complessive di vetture a marchio Alfa Romeo sono praticamente triplicate da noi in Italia, un dato che rappresenta un risultato utile a scalzare dalle posizioni immediatamente precedenti costruttori comunque importanti come Mazda e Volvo. Non è quindi un caso il fatto che da gennaio a marzo il Biscione è riuscito ad immatricolare un complessivo di 6.535 vetture, sulla base di un dato in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 quando erano state vendute soltanto 2.157 Alfa Romeo: il dato relativo al primo trimestre dell’anno è quindi cresciuto del 202,97% con una quota di mercato ora pari all’1,53% contro lo 0,64% precedente.

A trainare questi numeri è proprio l’Alfa Romeo Tonale, la quale registra ben 4.524 unità immatricolate per un valore pari al 69,23% del totale delle vendite a marchio Alfa Romeo registrate tra gennaio e marzo. C’è poi un’ulteriore motivo di orgoglio che si registra in casa Alfa Romeo, soprattutto in virtù del target di riferimento verso cui è stato indirizzato l’intero ragionamento relativo alla Tonale; proprio l’Alfa Romeo Tonale risiede infatti al vertice della categoria dei C-SUV premium, risultando quindi il SUV di medie dimensioni con caratterizzazione premium più venduto in Italia durante i primi tre mesi dell’anno. Va sottolineato anche che l’approdo nelle concessionarie del Biscione del restyling delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio ha permesso, nel solo mese di marzo, di far registrare un incremento delle vendite di questi due modelli (rispetto al mese di febbraio) pari ad un più che concreto +35%.

L’Alfa Romeo Tonale registra numeri di tutto rispetto sia in Italia che nell’intera Europa

L’Alfa Romeo Tonale è quindi al vertice nella classifica dei C-SUV premium in Italia in questi primi tre mesi dell’anno, in accordo con un ottimo margine con i competitor che si pongono alle sue spalle. La classifica delle vendite di C-SUV premium stilata per questi primi tre mesi dell’anno, in Italia, dice che la nuova Alfa Romeo Tonale è riuscita a mettersi alle spalle modelli della concorrenza finora particolarmente apprezzati nel nostro Paese.

L’Alfa Romeo Tonale domina infatti i primi tre mesi dell’anno grazie, appunto, a ben 4.524 (2.129 solo a marzo) unità immatricolate che lasciano a debita distanza l’Audi Q3 che invece vende 4.189 vetture e anche Mercedes GLA che chiude il podio con 3.466 unità immatricolate: alle loro spalle ci sono Cupra Formentor, con 3.108 unità vendute, e BMW X1, con 3.030 unità immatricolate, a chiudere la Top 5 dei C-SUV premium più venduti in Italia. Dati che confermano un trend particolarmente interessante a confronto con i dati fatti registrare dalla Tonale in tutto il 2022 (considerando che le vendite sono cominciate circa a metà anno) quanto la stessa Tonale aveva già immatricolato 4.661 unità piazzandosi, sempre fra i C-SUV premium, al sesto posto dietro a Audi Q3, Mercedes GLA, Cupra Formentor, Volvo XC40 e MINI Countryman. Un dato che, in questa prima fase del 2023, appare già in grande crescita.

Guardando poi all’Europa, fra gennaio e febbraio di quest’anno l’Alfa Romeo Tonale si è messa alle spalle concorrenti di gran pregio nel Segmento dei C-SUV premium come la Range Rover Evoque, la DS 4 e la BMW X2 grazie ad un complessivo di ben 4.425 unità immatricolate nel Vecchio Continente.

La nuova Tonale può rappresentare al meglio la “filosofia” del modello che mancava

Grazie ai dati raccolti, si può anche ammettere che la nuova Alfa Romeo Tonale sia in grado di identificare quel modello che mancava nella gamma odierna del marchio. Il Biscione per qualche anno è rimasto infatti ancorato ad un listino partecipato da due soli modelli, le Giulia e Stelvio; due modelli di grande qualità, anche dinamica e prestazionale, ma dai prezzi più elevati in virtù di una collocazione di Segmento giustamente posta più in alto.

L’Alfa Romeo Tonale torna invece nel Segmento C, in un panorama però ragionato da un gran numero di SUV che rappresentano un comparto di mercato particolarmente agguerrito. Riuscire a cavalcare le posizioni di vertice in questo specifico comparto vuol dire molto per il marchio, anche in virtù di una collocazione di gamma che guarda con interesse anche alle sedi più basse del listino che saranno presto reinterpretate da un inedito B-SUV (anche elettrico) ragionato con l’intenzione, proposta da Jean-Philippe Imparato, di guardare a quel pubblico rimasto privo di una nuova Alfa Romeo perché proveniente dalle vecchie Giulietta e MiTo. Insomma, l’Alfa Romeo Tonale ha saputo ritagliarsi una fetta di mercato specifica come era già nelle ipotesi del management del Biscione riuscendo forse pure a stupire in virtù degli ultimi risultati utili che aveva registrato fino al momento del suo approdo sul mercato il marchio.