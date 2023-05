Fiat 600: avvistato già senza veli il B-SUV

Circola già una prima immagine della nuova Fiat 600, l’inedito B-SUV del costruttore torinese (che sarà reso disponibile anche in elettrico) è protagonista di un’immagine che lo ritrae lateralmente, senza camuffature, pubblicata dall’ANSA. Se fino ad ora avevamo potuto vedere soltanto diverse immagini relative a muletti di prova della Fiat 600, sempre camuffata, oggi c’è una prima immagine reale priva di ogni forma di mimetizzazione della carrozzeria che conferma quanto aveva finora ipotizzato.

È una Fiat 600 completamente priva di camuffamento quella avvistata in Germania e protagonista di questa prima inedita immagine. L’immagine, scattata su una strada aperta alla circolazione stradale, ci mostra il nuovo B-SUV che andrà a sostituire la Fiat 500X basandosi sulla medesima piattaforma che sta alla base della nuova Jeep Avenger con la quale condivide anche lo stabilimento produttivo di Tychy, in Polonia.

Come nel caso della Jeep Avenger, anche questa nuova Fiat 600 disporrà di una versione completamente elettrica che però da noi in Italia dovrebbe mettere su strada anche versioni con propulsori endotermici elettrificati. La nuova Fiat 600, nome confermato da diverse indiscrezioni e anche da un riferimento intuibile anche in questa prima immagine, sfrutterà quindi la piattaforma CMP ed e-CMP di derivazione PSA e rappresenterà la prima grande novità di casa Fiat che sarà rivelata già quest’anno.

La prima immagine della Fiat 600 conferma la stretta parentela con la Nuova 500 Elettrica

Si conferma maggiormente grazie a questa prima immagine, il fatto che la nuova Fiat 600 metterà in pratica una parentela stilistica piuttosto stretta con la Nuova 500 Elettrica. Il nuovo B-SUV seguirà infatti i nuovi canoni stilistici introdotti dal costruttore torinese con la sua prima elettrica. Si notano meglio, anche se in parte, i fari anteriori circolari interrotti dal taglio del cofano motore sul quale insiste un arco di cerchio luminoso in maniera simile a quanto accade sulla Nuova 500 Elettrica; tuttavia l’elemento dell’indicatore di direzione laterale viene inglobato nel faro che prosegue lungo la parte iniziale della fiancata.

Più in basso, sebbene in questo caso non si notano particolarmente, la Fiat 600 disporrà di ulteriori luci circolari destinate all’illuminazione diurna e agli indicatori di direzione, come accade già sulla Nuova 500 Elettrica. Si possono però notare, ancora più in basso, anche degli ulteriori elementi luminosi che potrebbero essere utilizzati come fendinebbia magari sulle versioni meno costose. Se da questa prima immagine senza veli non possiamo apprezzare il frontale, è ormai noto che dovrebbe adoperare l’inedito logo 600 oltre che una sottile apertura disposta al di sotto della mascherina chiusa che ospiterà il logo al di sotto della quale troviamo una più ampia presa d’aria con l’elemento centrale trapezoidale che ospita i sensori degli ADAS.

Va detto che sebbene insista una ovvia parentela con la Jeep Avenger, si tratta di una condizione poco evidente se non solamente nell’area del montante A per motivi costruttivi. Nonostante le dimensioni più contenute, rispetto a quelle proposte dall’attuale 500X, questa immagine laterale sembra confermare uno stile che guarda anche alla progenitrice con lunotto inclinato e bombato e l’ampio spoiler che lo sormonta. Derivano dalla Nuova 500 Elettrica i fanali posteriori con la caratteristica impostazione a C; differente è invece la collocazione dei retronebbia e dei catadiottri che rispetto alla soluzione centrale praticata sulla piccola elettrica di casa Fiat, trovano ora posto agli estremi del fascione posteriore.

Le dimensioni saranno simili a quelle della Avenger

In termini dimensionali la nuova Fiat 600 dovrebbe rispettare dimensioni simili a quelle della Jeep Avenger che in lunghezza raggiunge i 408 centimetri con un passo che sarà praticamente identico, ovvero pari a 256 centimetri. Per quanto riguarda invece i propulsori adottati, la Fiat 600, oltre che la versione elettrica dovrebbe poter disporre di un’unità endotermica. L’elettrica condividerà il powertrain con quello della Avenger. Si tratterebbe quindi di un propulsore elettrico da 115 kW, ovvero 156 cavalli, e coppia massima di 260 Nm capace di garantire circa 400 chilometri di autonomia con velocità massima di 150 km/h e batteria agli ioni di litio da 54 kWh di capacità. La variante endotermica dovrebbe essere rappresentata invece dal 1.2 GSE T3, sovralimentato, da 100 cavalli di potenza oggi disponibile esclusivamente per il nostro mercato (italiano) e per quello spagnolo sulla Jeep Avenger.

Una strategia simile dovrebbe quindi essere prevista per la Fiat 600, privilegiando la variante a zero emissioni nella maggior parte dei mercati in cui sarà resa disponibile. Tuttavia, Fiat potrebbe pensare anche all’introduzione del 1.2 Puretech 48V Mild-Hybrid pensando quindi anche ad una versione elettrificata. Il debutto ufficiale dovrebbe essere previsto entro la fine del 2023, una possibilità ora ancora più plausibile.