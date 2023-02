Fiat 500X: addio vicino per il crossover

Fiat 500X si prepara a dire addio. Il celebre crossover di Fiat, che per molti anni è stato uno dei modelli più popolari in assoluto tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica italiana, si appresta a salutare il mercato. Infatti questa vettura non avrà una nuova generazione. Il suo posto sarà preso da un nuovo modello di Fiat e cioè quello che sarà presentato nei prossimi mesi e la cui commercializzazione dovrebbe iniziare nella seconda metà dell’anno: nuova Fiat 600.

Addio vicino per la Fiat 500X: il suo posto sarà preso dalla nuova 600

Il suo nome non è ancora certo ma sarà questo il modello che prenderà il posto di Fiat 500X nel segmento B dei SUV per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana. La nuova Fiat 600 avrà elementi di design in comune con la 500X e anche con la 500. L’auto sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP e avrà una versione elettrica al 100 per cento.

Questo comunque non sarà l’unico SUV ad essere presente nella gamma del brand di Stellantis dopo l’addio di Fiat 500X, che a questo punto potrebbe essere imminente. Infatti entro il 2025 dovrebbe arrivare un altro SUV che sostituirà la Fiat Tipo. Questa auto, che secondo quanto dichiarato dal CEO di Fiat Olivier Francois non sarà un SUV al 100 per cento, dunque sostituirà in un solo colpo Tipo e 500X.

Infatti si dovrebbe trattare di quel famoso progetto che in passato è stato definito dallo stesso Francois come Fiat 500XL. Un modello sempre della famiglia 500 con dimensioni intorno ai 4,4 m di lunghezza e motore elettrico al 100 per cento. Non è chiaro se questa vettura avrà anche motori termici. Il suo arrivo come detto avverrà nel 2025, la produzione potrebbe avvenire in Turchia.

A Melfi invece dove attualmente viene prodotta Fiat 500X a partire dai prossimi anni sarà costruita una nuova super linea su cui verranno prodotte 4 nuove auto elettriche. Si tratterà di due modelli di DS Automobiles, della nuova Opel Manta e della futura ammiraglia di Lancia che come detto in altre occasioni sarà un mix tra una berlina e un crossover.

