Nuove Abarth 500e e 500e Turismo finalmente disponibili

Dopo il successo dell’accattivante ed equipaggiata versione di lancio “Scorpionissima” che ha registrato il tutto esaurito dopo poche settimane, Abarth ha arricchito la famiglia dello Scorpione con grandi novità con il lancio delle Nuove Abarth 500e e 500e Turismo (ora disponibili da ordinare sia in versione hatchback che cabrio). La nuova vettura segna l’ingresso del marchio nella sua nuova era e offre prestazioni e carattere grazie a nuovi elementi di design e dettagli sportivi.

La nuova line-up è composta da due modelli: Abarth 500e e 500e Turismo, entrambi disponibili in versione hatchback e cabrio

Il carattere sportivo di Abarth 500e è certificato dalla nuova scritta Abarth in Grigio titanio scuro posta sopra la calandra anteriore. E non è “solo una firma”, ma l’unione di performance e innovazione, divertimento e sostenibilità. È posizionato più in alto e, insieme ai fari e alla griglia, conferisce all’auto un aspetto molto sportivo. Oltre a questi, un nuovo logo con la firma dello Scorpione elettrificato risiede sul lato dell’auto, accanto alla portiera, per avvisare i conducenti che stanno entrando in un nuovo mondo elettrico.

All’esterno della Nuova Abarth 500e diversi elementi di design la rendono unica e accattivante, a partire dal nuovo paraurti anteriore dedicato che rende la vettura ancora più grintosa e aggressiva perché trae ispirazione dal passato ma regala anche un’esperienza di guida ancora più emozionante. I cerchi in lega da 17″ con un nuovo disegno dedicato donano inoltre alla nuova Abarth un look ancora più aggressivo, insieme alle linee esclusive e sportive della minigonna laterale, del DAM anteriore bianco freddo, degli inserti del diffusore posteriore e delle nuove calotte degli specchietti in Grigio Opaco.

La sportività trova la sua massima espressione anche a bordo: l’atmosfera dark dei montanti e del tetto, gli immancabili sedili sportivi “sintonizzati” con le “strisce dello scorpione” impresse sul tessuto, le doppie cuciture sportive e il volante rivestito in vinile nero rendono la guida la più sportiva e confortevole del settore.

Davanti al guidatore ci sono 2 maxischermi: di serie un ampio sistema di infotainment touch screen da 10,25” – la radio NAV Uconnect – con le nuove Performance Pages e un quadro strumenti TFT da 7” con grafica dedicata Abarth. Le Performance Pages sono state studiate appositamente per la nuova Abarth elettrica e consentono ai clienti di tenere traccia delle proprie prestazioni mentre scatenano l’emozione della guida.

La Nuova Abarth 500e è dotata di un suono specifico che riproduce il suono di una chitarra rock all’interno dell’abitacolo ogni volta che si accende o si spegne la vettura. E anche l’AVAS ottiene uno specifico “jingle Abarth”, un suono riconoscibile per i fan di Abarth, che riflette l’anima trasgressiva e non convenzionale insita nel genere e nelle vetture dello Scorpione.

La Nuova Abarth 500e riesce inoltre a coniugare la pura sportività dello Scorpione con gli ingredienti tipici della guida all’aria aperta grazie alla sua versione Cabrio: sole, profumi e vento si fondono con i suoni decisi e il design della vettura, regalando un’esperienza di guida unica, emozionante ed esclusiva, realizzata per chi desidera la sensazione di libertà ed emozione che solo la versione Cabrio può dare.

La Turismo si pone al vertice della nuova gamma, offrendo come sempre grandi prestazioni, uno stile unico e l’originale sound Abarth. Combina potenza e bellezza e incarna uno spirito elegante e sportivo allo stesso tempo. I dettagli degli interni e degli esterni rafforzano la passione dei veri gentleman driver, realizzando al contempo i sogni di chi cerca uno stile di vita moderno.

L’accattivante esterno è impreziosito da cerchi in lega da 18” dedicati in grigio titanio taglio diamante che avvicinano il guidatore alla strada con le loro prestazioni di tenuta e un design aggressivo e tagliente, combinando sia il coraggio moderno che l’eleganza tradizionale.

All’interno, sportività e stile trovano la loro massima espressione con i suoi interni premium in Alcantara, un materiale da corsa premium che offre un look sportivo scuro e una sensazione di tocco raffinato. Anche il volante in Alcantara e pelle e la fascia plancia goffrata in Alcantara donano un tocco di sportività e un feeling premium. I sedili sportivi con poggiatesta integrato portano all’interno lo Scorpione Verde Acido laserato sull’Alcantara e le doppie cuciture sportive danno continuità visiva dai sedili ai pannelli porta.

La firma Abarth, l’inconfondibile “rombo” Abarth, grazie all’Abarth Sound Generator accompagna ogni viaggio con la 500e Turismo. Si tratta di una dotazione di serie sulla “Turismo” che esalta le prestazioni del motore, riproducendo fedelmente il sound di un motore a benzina Abarth ispirato al famoso scarico Record Monza. Progettato per offrire tutte le emozioni che ogni Abarthista e appassionato di auto sportive ricerca alla guida di un’Abarth coniugando perfettamente performance e sound, questo innovativo impianto audio esalta l’esperienza di guida Abarth. Inoltre, la Nuova Abarth 500e Turismo è dotata di una serie completa di dotazioni di comfort, tecnologia e sicurezza, come i sedili anteriori riscaldati, un pad di ricarica wireless, una telecamera per la retromarcia e un avviso di angolo cieco.

Per completare l’esperienza sonora a 360° della Nuova Abarth 500e Turismo, JBL porta il suo pluripremiato sound nella versione top di gamma, una partnership che fa pompare l’adrenalina ad ogni uscita. Il vibrante e potente sistema audio JBL premium offre un suono coinvolgente e dinamico con alti puliti, bassi ruggenti e medi ben definiti per soddisfare gli appassionati di musica più appassionati ed esigenti che amano guidare. È dotato di 7 altoparlanti ad alte prestazioni posizionati in modo ottimale, tra cui 2 tweeter, 2 midwoofer, 2 altoparlanti full range nelle portiere posteriori e 1 subwoofer nel bagagliaio, oltre a un amplificatore a 8 canali.