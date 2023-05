Alfa Romeo sale al 7° posto nel mercato premium ad aprile in Spagna

Alfa Romeo è il marchio di auto premium in più rapida crescita in Spagna, con un incremento del 102 per cento rispetto alle immatricolazioni nei primi quattro mesi del 2022. Risultati che rappresentano il raddoppio delle vendite in un solo anno, passando da 639 a 1.289 unità, e aumentando la sua quota di mercato fino a raggiungere il 2,5 per cento del mercato premium. Questi numeri collocano la casa automobilistica milanese nella Top 9 del mercato delle autovetture premium.

La crescita delle immatricolazioni del “Biscione” si traduce in dati molto positivi nel mese di aprile. Le sue 435 unità immatricolate nel mese le consentono di raggiungere il 3,3 per cento di penetrazione e il settimo posto nella classifica premium spagnola.

A livello di modelli, l’Alfa Romeo Tonale rispetta le previsioni diventando l’auto più venduta del marchio in Spagna, con 341 immatricolazioni ad aprile e 869 quest’anno. Segue l’Alfa Romeo Stelvio, con 87 vetture ad aprile e 390 accumulate. Dal canto suo, l’Alfa Romeo Giulia ha immatricolato 7 unità nel mese e 30 da gennaio.

“Alfa Romeo è in un periodo di forte crescita nel mercato spagnolo. Il brand è riuscito a raddoppiare le immatricolazioni in Spagna rispetto ai primi quattro mesi del 2022 con una crescita del 102 per cento. Rimaniamo il marchio premium che sta progredendo di più nel mercato spagnolo, con una presenza crescente delle versioni elettrificate dell’Alfa Romeo Tonale”. afferma Borja Sekulits , Direttore del Cluster Stellantis Premium per Spagna e Portogallo. Insomma sicuramente un inizio di anno davvero ottimo in Spagna per la casa automobilistica milanese che il gruppo Stellantis vuole trasformare in un brand premium globale grazie al lancio di numerosi nuovi modelli.

Ricordiamo infatti che il prossimo anno arriverà un nuovo SUV compatto che sarà la prima auto del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Poi nel 2025 toccherà alla seconda generazione di Giulia prima auto Alfa Romeo solo elettrica. Nel 2026 sarà la volta della nuova Stelvio. Poi a seguire nel 2027 toccherà alla nuova ammiraglia che forse si chiamerà GTV. Negli anni successivi potrebbero arrivare un Tonale elettrico, una nuova Alfetta e forse anche un SUV di segmento E. Dunque entro il 2030 la gamma del Biscione sarà totalmente trasformata e le sue vendite a livello globale dovrebbero letteralmente moltiplicarsi.