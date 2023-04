Alfa Romeo Tonale debutta negli USA al New York Auto Show

Alfa Romeo Tonale ha fatto in queste ore il suo debutto ufficiale negli Stati Uniti in occasione del New York International Auto Show 2023. Il SUV di segmento C del Biscione arriverà negli USA a partire da giugno con le prime consegne ai clienti che hanno già ordinato il nuovo modello con gli ordini che si sono aperti lo scorso mese di gennaio.

Al New York Auto Show 2023 debutto per Alfa Romeo Tonale in versione USA

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale negli USA è quasi del tutto identico a quello che viene venduto dalle nostre parti a parte la presenza delle luci laterali color ambra obbligatorie negli USA per tutte le auto in vendita in quel paese. In USA l’auto sarà venduta solo con motore ibrido plug-in da 280 cavalli con prezzi che partono da 44.590 dollari (40.993 euro al cambio attuale) per la versione con allestimento Sprint mentre la versione Veloce parte da 49.090 dollari pari a circa 45.000 euro.

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime immagini di Tonale in versione americana con le prime unità che sono uscite dalla linea di produzione presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania. Al Salone dell’auto di New York 2023 per il debutto di Tonale sono presenti il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato e il CEO del gruppo Stellantis Carlos Tavares.

Alfa Romeo Tonale è solo la prima novità per il Biscione che negli Stati Uniti intende aumentare di molto la sua presenza grazie all’arrivo di numerosi modelli tra cui le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, un’ammiraglia che sarà rivale di Porsche Taycan e un futuro SUV di segmento E. Vedremo dunque come il SUV del Biscione sarà accolto nel mercato americano nel corso dei prossimi mesi.